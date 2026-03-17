ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उम्रकैद काट रहे Ex MLA विजय सिंह के घर धमाका, 2 बेटों समेत 5 घायल

पूर्व विधायक विजय सिंह के घर के ड्राइंग रूम में मंगलवार को पारिवारिक सदस्य और समर्थक मौजूद थे। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। घायलों को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया। सूचना पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने पूरे परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी है।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश में भाजपा के ताकतवर नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में वाराणसी की जेल में उम्रकैद काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह के फर्रुखाबाद स्थित घर पर मंगलवार की शाम 7:30 बजे भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना भयंकर था कि बेसमेंट की छत उड़ गई। चार मंजिला भवन की सारी खिड़कियां टूट गईं। विजय सिंह के दो बेटों समेत पांच लोग घायल हो गए। इसमें से एक को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। तेज धमाके से आस पास क्षेत्र में भगदड़ मच गयी।

नाला मछरट्टा स्थित विजय सिंह के घर के ड्राइंग रूम में मंगलवार को पारिवारिक सदस्य और समर्थक मौजूद थे। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। विस्फोट में पूर्व विधायक के पुत्र अविनाश उर्फ विक्की, अभिषेक उर्फ सिक्की, समर्थक नूरपुर के पूर्व प्रधान भइयालाल चौहान, मित्तूकूंचा निवासी रासू और नाला मछरट्टा निवासी ईशू घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया।

इसमें गंभीर घायल भइयालाल को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। इससे आसपास के लोग भयभीत होकर घर के बाहर निकल आए। धमाके में घर के बेसमेंट की छत उड़ गई और बैठक की फाल्स सीलिंग नीचे आ गई। खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। बहुमंजिला भवन की खिड़कियों के सारे शीशे टूटकर बिखर गए।

सूचना पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने पूरे परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए टीमें काम कर रही हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि धमाके के समय घर में छह लोग थे। इनमें से पांच लोग घायल हुए हैं। विजय सिंह की पत्नी ऊपरी मंजिल पर थीं। वह सुरक्षित हैं। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

बेसमेंट में हुआ था विस्फोट, फुटेज कब्जे में ली