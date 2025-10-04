Blast at coaching centre Two students were blown to pieces area was engulfed smoke debris spread over 100 metres कोचिंग सेंटर में ब्लॉस्ट: दो छात्रों के उड़ गए चीथड़े, धुंआ-धुंआ हो गया इलाका, 100 मीटर तक फैला मलबा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कोचिंग सेंटर में ब्लॉस्ट: दो छात्रों के उड़ गए चीथड़े, धुंआ-धुंआ हो गया इलाका, 100 मीटर तक फैला मलबा

फर्रुखाबाद में द सन क्लासेज और लाइब्रेरी सेंटर के सेप्टिक टैंक में धमाके की गूंज आधा किमी तक सुनी गई। विस्फोट से कोचिंग सेंटर की छत, पक्की दीवारें और बोर्ड 100 मीटर दूर जाकर गिरे। धमाके से पूरा इलाका धुंआ-धुंआ हो गया।

Dinesh Rathour फर्रुखाबाद, कार्यालय संवाददाताSat, 4 Oct 2025 10:40 PM
फर्रुखाबाद में द सन क्लासेज और लाइब्रेरी सेंटर के सेप्टिक टैंक में धमाके की गूंज आधा किमी तक सुनी गई। विस्फोट से कोचिंग सेंटर की छत, पक्की दीवारें और बोर्ड 100 मीटर दूर जाकर गिरे। धमाके से पूरा इलाका धुंआ-धुंआ हो गया। काफी देर तक आसपास का इलाका धुएं के गुबार में तब्दील रहा। चपेट में आए दोनों छात्रों के चीथड़े उड़ गए। बाहर खड़ीं बच्चों की साइकिलें, बाइकें मलबे के ढेर में दब गईं।

एटा जिले के नयागांव थाने के नगला विशुन गांव निवासी मुन्नीदेवी पत्नी ओमशरण का सातनपुर रोड पर मकान है। इसमें दो महीने पहले सकरावा, कन्नौज निवासी रविंद्र कुमार और गुठना मेरापुर योगेश शर्मा ने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोली थी। लाइब्रेरी को रविंद्र कुमार चलाते हैं जबकि योगेश शर्मा क्लासेज का संचालन करते हैं। शनिवार दोपहर दो से पांच बजे तक कोचिंग चलती है। कक्षा एक से 12 तक के बच्चों को यहां पढ़ाया जाता है। मुन्नीदेवी के इस मकान में बेसमेंट भी है। इसके अलावा तीन मंजिल ऊपर बना हुआ है। इसी पर टावर भी लगा हुआ है। दो मंजिल कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के लिए किराये पर ली गई है।

तीसरी मंजिल पर दो कमरे किराये पर उठे हुए हैं। दोपहर बाद करीब तीन बजे कोचिंग सेंटर पर योगेश शर्मा बैठे हुए थे। उनके आफिस के पास में ही पांच बच्चे नीचे की ओर बैठे थे। जबकि लाइब्रेरी में छात्र-छात्राएं पढ़ रहे थे। आकाश सक्सेना और आकाश कश्यप कोचिंग के बाहर सेप्टिक टैंक के पास में खड़े थे कि तभी अचानक तेज धमाका हुआ और दोनों काफी दूर तक उछलकर जा गिरे। मलबा इनके ऊपर जा गिरा। धुएं के गुबार के बीच आसपास का इलाका हिल गया। आकाश कश्यप और आकाश सक्सेना को लोहिया अस्पताल भेजा गया। दोनों की मौत हो गई।

बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा था कोचिंग सेंटर

प्रारंभिक जांच में पता चला कि द सन क्लासेज एंड लाइब्रेरी बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं थे। हालांकि कोचिंग संचालक योगेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने दो माह पहले ही कोचिंग शुरू की थी। अभी रजिस्ट्रेशन कराते इससे पहले यह घटना हो गयी। कोचिंग में करीब 40 बच्चे पढ़ते हैं। घटना के समय 15 से 20 बच्चे ही थे। सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने बताया कि मकान के नक्शे को लेकर भी जानकारी की जा रही है। पूर्व में यह मकान दूसरे के नाम था। बाद में विक्रय हुआ। यह व्यवसायिक गोदाम के नाम से रजिस्टर्ड है। दस वर्ष पुराना इसका निर्माण है।

दरोगा पिता को मिली बेटे की मौत की खबर

विजाधरपुर गांव निवासी आकाश सक्सेना के पिता राजेश सक्सेना लखनऊ में दरोगा हैं। दोपहर बाद जब उन्हे बेटे आकाश की मौत की खबर मिली तो उन पर दुख का पहाड़ टूट गया। चाचा गुड्डू ने अपने भाई राजेश को घटना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भतीजा आकाश पढ़ने लिखने में काफी होशियार था।

