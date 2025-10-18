अब सभी ट्रेनों में मिलेंगे खोल लगे कंबल, रेलमंत्री के आदेश के बाद NER ने शुरू की तैयारी
संक्षेप: पूर्वोत्तर रेलवे में तीन लांड्री से रोजाना 40 हजार सेट बेडरोल और कंबल का वितरण होता है। अकेले गोरखपुर से रोज 20 हजार के करीब बेड रोल की आपूर्ति की जाती है। रेलमंत्री द्वारा कंबलों पर खोल लगाने के निर्देश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे भी एक्शन में आ गया है।
ट्रेन के वातानुकूलित कोचों में अब खोल लगे कंबल मिलेंगे। इस फैसले के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली कृषक एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में 10 महीने से कंबलों पर खोल लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब सभी ट्रेनों के सभी वातानुकूलित श्रेणियों में खोल की व्यवस्था कर दी गई है तो अधिक यात्री इसका लाभ उठा सकेंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे के तीन लांड्री से रोजाना 40 हजार सेट बेडरोल और कंबल का वितरण होता है। इसमें अकेले गोरखपुर से रोजाना 20 हजार के करीब बेड रोल की आपूर्ति की जाती है। रेलमंत्री द्वारा कंबलों पर खोल लगाने के निर्देश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे भी एक्शन में आ गया है।
कल से 31 तक प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक
गोरखपुर। दीपावली और छठ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रविवार से 31 अक्तूबर तक प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्टेशनों पर निगरानी एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर स्टेशन पर 2500 वर्गमीटर में 05 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। यहां लगभग 2000 यात्री बैठ सकेंगे। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार गोरखपुर जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में ड्रोन से भीड़ की निगरानी शुरू कर दी गई है।
बांद्रा स्पेशल 30 नवम्बर से 4 जनवरी तक निरस्त
गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. झांसी स्टेशन पर ब्लॉक के चलते कुछ ट्रेनें निरस्त तो कुछ डायवर्ट की गई हैं। यह जानकारी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी है।
निरस्तीकरण : बांद्रा टर्मिनस से 30 नवम्बर, 2025 से 04 जनवरी, 2026 तक चलने वाली 09043 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी साप्ताहिक स्पेशल निरस्त रहेगी।
बढ़नी से 01 दिसम्बर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक चलने वाली 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल निरस्त रहेगी।
हैदराबाद से 28 नवम्बर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक चलने वाली 07075 हैदराबाद-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल निरस्त रहेगी।
गोरखपुर से 30 नवम्बर, 2025 से 04 जनवरी, 2026 तक चलने वाली 07076 गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल निरस्त रहेगी।
आसनसोल-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल 22 और 24 को
03529/03530 आसनसोल-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल का संचलन दो फेरों में किया जाएगा। 03529 आसनसोल-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल 22 एवं 24 अक्टूबर को आसनसोल से रात 8.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 10.45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, 03530 गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित स्पेशल 23 एवं 25 अक्टूबर को गोरखपुर से दोपहर 1.45 बजे प्रस्थान कर देर रात 3.50 बजे आसनसोल पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। यह जानकारी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी है।
आए दिन आती है कंबलों में गंदगी-बदबू की शिकायत
चूंकि कंबलों की धुलाई रोज नहीं होती ऐसे में आए दिन इसको लेकर शिकायतें आती रहती हैं। इसी को देखते हुए अब कंबलों पर खोल लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे के नियमों के अनुसार, चादर और तकिए का कवर हर यात्रा के बाद धोया जाता है लेकिन कंबल की धुलाई 15 दिन पर होती है।