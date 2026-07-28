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लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट, एक फ्लाईओवर और 2 अंडर पास बनेंगे, कब से बनेगा?

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर ब्लैक स्पॉट खत्म होंगे। इसके अलावा एक फ्लाईओवर और 2 अंडर पास बनाए जाएंगे। इसके साथ एक जंक्शन भी बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट, एक फ्लाईओवर और 2 अंडर पास बनेंगे, कब से बनेगा?
लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर बनेंगे तीन अंडरपास

यूपी की राजधानी लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। लखनऊ-अयोध्या हाईवे (एनएच-27) पर ब्लैक स्पॉट खत्म किए जाएंगे। दो स्थानों पर अंडर पास और एक स्थान पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एक स्थान पर जंक्श्न में सुधार किया जाएगा। निर्माणदायी संस्था को कार्य आवंटित कर दिया गया है, जो कि सितंबर से कार्य शुरू कर देगा। लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर ब्लैक स्पॉट खत्म होने से यात्रा को रफ्तार मिलेगी। इस हाईवे पर वाहनों की गति बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के साथ यात्रा के आवाजाही में समय की भी बचत होगी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया(एनएचएआई), लखनऊ कार्यालय के अनुसार जिन स्थानों पर ब्लैक स्पॉट खत्म किए जाने हैं उसमें सफेदाबाद, दादरा, सफदरगंज और भिटरिया शामिल है। इन स्थानों पर पिछले तीन सालों में हादसों में 10 या उससे अधिक मौतें हो चुकी हैं। 20 से अधिक लोग हादसों का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।

कंपनी सितंबर से काम शुरू कर देगी

इन हादसों के बाद एनएचएआई ने सुधार के लिए सर्वे करा कर अपनी एक रिपोर्ट पिछले साल मई में मुख्यालय को भेजी थी। इसी साल जनवरी में मुख्यालय ने सुधार कार्य करवाने पर सहमति जताते हुए 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी थी। उसके बाद एनएचएआई ने सुधार कार्य का खाका तैयार कर निविदा आमंत्रित की। जुलाई में मुंबई की आईआरबी कंपनी को कार्य आवंटित कर दिया है। एनएचएआई के पीडी नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि कंपनी सितंबर से काम शुरू कर देगी। साल भर में काम पूरे कर लिए जाएंगे।

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सफेदाबाद में फ्लाईओवर-

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सफेदाबाद में फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका बेस 19 मीटर चौड़ा और 140 मीटर लंबा होगा। फ्लाईओवर पर चढ़ने और उतरने के लिए दोनों तरफ रैंप बनाए जाएंगे, जिससे वाहनों को दिक्कत न हो।

ददरा और भिटरिया में अंडरपास-

इसके अलावा लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर ददरा में 385 मीटर लंबा लाइट व्हीकल और भिटरिया में 850 मीटर लंबा व्हीकल अंडर पास बनाया जाएगा। दोनों ही दो लेन के होंगे ओर इनकी चौड़ाई 40 और ऊंचाई 5.5 मीटर होगी, जिससे कि वाहनों को गुजरने के दौरान मुड़ने और ऊंचाई को लेकर परेशानी न हो।

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सफदरगंज में जंक्शन सुधार-

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सफदरगंज में बड़े वाहनों के रुकने और यहां से मुड़ने के लिए बनाए गए जंक्शन में सुधार कार्य किया जाएगा। यह 44 मीटर चौड़ा और 370 मीटर लंबा होगा, जिससे कि वाहनों के रुकने और मुड़ने के दौरान हादसों का खतरा न रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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