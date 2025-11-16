हमीरपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाए गए काले झंडे, मुर्दाबाद के नारे भी लगे

संक्षेप: यूपी के हमीरपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़े चौराहे पर युवाओं ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अपनी विवादित भाषणों के लिए प्रसिद्ध स्वामी प्रसाद मौर्या एक कार्यक्रम में आए थे। जिसके चलते नेशनल हाईवे पर स्थित बड़े चौराहे पर युवाओं ने काले झंडे दिखाते हुए न सिर्फ विरोध जताया।

यूपी के हमीरपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़े चौराहे पर युवाओं ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अपनी विवादित भाषणों के लिए प्रसिद्ध स्वामी प्रसाद मौर्या एक कार्यक्रम में कस्बे आए थे। जिसके चलते नेशनल हाईवे पर स्थित बड़े चौराहे पर आशीष सिंह, बसंत सोनी, प्रमोद सोनी, अनूप सिंह सहित लगभग दो दर्जन युवाओं ने काले झंडे दिखाते हुए न सिर्फ विरोध जताया बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्या मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम चंद्रशेखर गौतम सहित पुलिस बल युवाओं को हटाने की कोशिश करती रही।

राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान व जनहित हुंकार रथयात्रा लेकर कस्बे के त्रिवेणी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कहा कि भाजपा जब से सत्तासीन हुई है, तब से उसने शिक्षा व संविधान खत्म करने के तमाम प्रयास किए। इस सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ावा देकर दबे कुचले समाज के लोगों को आगे बढने से रोका है। मनुवादी सोच की यह सरकार किसान, छात्र, महिला, दलित तथा पिछड़ा विरोधी है। डबल इंजन की सरकार कहने के बावजूद प्रदेश में दलित, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण किया जा रहा है। अपराध को बढ़ावा देने से उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर एक पर पहुंच गया है।