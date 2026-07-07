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बीएल बागड़ा का राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनना तय था, आखिर में एक फोन से क्यों बदला फैसला?

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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बीएल बागड़ा का राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनना तय था। विहिप की ओर से झंडी भी दे दी गई थी। मगर अंतिम क्षणों में एक फोन की घंटी बजती है। उन्हें अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद फैसला बदला गया।

बीएल बागड़ा का राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनना तय था, आखिर में एक फोन से क्यों बदला फैसला?

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दे चुके राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी पर संगठन की ओर से मंथन किया गया। इसी दौरान संघ परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता और विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा का नाम सामने आया था। विहिप की ओर से झंडी भी दे दी गई थी। मगर अंतिम क्षणों में एक फोन की घंटी बजती है। उन्हें अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद ही ट्रस्ट ने उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी सौंपने से कदम वापस पीछे खींच लिया और जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन को सौंप दी गई। भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अफसर कृष्ण मोहन को अभी कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें स्थाई तौर पर नियुक्ति देने का फैसला 22 जुलाई को होगा।

खास बात यह है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 27 फरवरी 2024 को कारसेवक पुरम में आयोजित विहिप प्रन्यासी मंडल एवं प्रबंध समिति बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए थे। इनमें एक प्रस्ताव के जरिए वर्तमान विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार को दोबारा अध्यक्ष, चार्टर्ड एकाउंटेंट बजरंग लाल बागड़ा विहिप महामंत्री निर्वाचित हुए थे। इसमें मिलिंद परांडे को विहिप के संगठन महामंत्री, विनायक राव देशपांडे सह संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया था। इसके पहले बांगडा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (एनएएलसीओ) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक(सीएमडी) रह चुके हैं।

वह नालको और राइट्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का दायित्व भी संभाल चुके हैं। नालको में नौकरी के दौरान कुछ आरोपों की चर्चा हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव के तौर पर आरोपों से घिर चेहरे को फिर सामने लाने के बाद विपक्ष के हमलों का सामना किस हिम्मत से ट्रस्ट से करता इस विषय पर रणनीति कारों ने सोचने की जरूरत क्यों नहीं समझी, यह समझ से परे है।

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तीर्थ क्षेत्र की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी

सोमवार को कई दिनों से सुर्खियां बने चढ़ावा प्रकरण में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्र की अंतत: न्यास से विदाई हो गई। साथ ही तीर्थ क्षेत्र के सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम रूप से महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य गोपाल राव नागर को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया है। राममंदिर परिसर में सोमवार को साढ़े तीन घंटे लंबी चली बैठक में इस पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने यह घोषणा की। कहा कि बायलॉज के अनुसार इस्तीफा देते ही वह स्वीकार मान लिया जाता है। अंतरिम व्यवस्था के तहत अब तीर्थ क्षेत्र की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन कुछ साथियों के साथ संभालेंगे। तीर्थ क्षेत्र की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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