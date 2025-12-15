Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBKU worker climbed a railway tower to stage a sit in protest arrested by the RPF
रेलवे टावर पर चढ़कर भाकियू कार्यकर्ता ने दिया धरना, नीचे उतरते ही आरपीएफ ने दबोचा

रेलवे टावर पर चढ़कर भाकियू कार्यकर्ता ने दिया धरना, नीचे उतरते ही आरपीएफ ने दबोचा

संक्षेप:

मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टावर पर भाकियू टिकैत का एक कार्यकर्ता चढ़ गया और पांच घंटे धरने पर रहा। युवक ने एक निजी कॉलोनी की जांच और प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। लेकिन शाम को युवक के नीचे उतरते हुए आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर चालान कर दिया।

Dec 15, 2025 06:41 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर
यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टावर पर रविवार को भाकियू टिकैत का एक कार्यकर्ता चढ़ गया और पांच घंटे धरने पर रहा। आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला अजय पंडित ने यह अजब-गजब धरना देकर निजी कॉलोनी की जांच और प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। युवक के टावर पर चढ़ने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ी रही। शाम को नीचे उतर पर आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर चालान कर दिया। वहीं, सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

शहर की आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला अजय पंडित भाकियू टिकैत में कार्यकर्ता है। रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह रेलवे टावर पर चढ़ गया। सूचना खुफिया विभाग को मिली तो नई मंडी कोतवाल ब्रिजेश सिंह टीम के साथ पहुंच गए। पुलिस ने टावर पर चढ़े युवक से बात की तो उसने निजली कॉलोनी की जांच व प्रदूषण बढ़ने पर कार्रवाई की मांग की। प्रदूषण बोर्ड से जेई राजा गुप्ता पहुंच गए।

लखनऊ की सड़क पर मौत का स्टंट, थार की छत पर खड़े होकर बनाई रील, कार सीज

करीब पांच घंटे जद्दोजहद के बाद युवक की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद युवक नीचे उतारा। उधर, आरपीएफ पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचान सहित अन्य मामले में आरपीएफ ने युवक का चालान कर दिया। वहीं, युवक के टावर पर चढ़ने से नई मंडी पुलिस, रेलवे पुलिस सहित स्थनीय प्रशासन 11 बजे से शाम चार बजे तक परेशानी में रहा।

इस मामले में इंस्पेक्टर आरपीएफ विनीत गौतम ने बताया कि रेलवे टावर पर भाकियू कार्यकर्ता निजी कॉलोनी पर कार्रवाई व प्रदूषण नियंत्रण की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया था। वहीं बैनर लगाकर घंटों धरने पर रहा। काफी समझाने पर वह पांच घंटे बाद नीचे उतरा। युवक को गंभीर धाराओं में चालान किया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
