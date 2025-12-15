रेलवे टावर पर चढ़कर भाकियू कार्यकर्ता ने दिया धरना, नीचे उतरते ही आरपीएफ ने दबोचा

संक्षेप: मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टावर पर भाकियू टिकैत का एक कार्यकर्ता चढ़ गया और पांच घंटे धरने पर रहा। युवक ने एक निजी कॉलोनी की जांच और प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। लेकिन शाम को युवक के नीचे उतरते हुए आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर चालान कर दिया।

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टावर पर रविवार को भाकियू टिकैत का एक कार्यकर्ता चढ़ गया और पांच घंटे धरने पर रहा। आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला अजय पंडित ने यह अजब-गजब धरना देकर निजी कॉलोनी की जांच और प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। युवक के टावर पर चढ़ने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ी रही। शाम को नीचे उतर पर आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर चालान कर दिया। वहीं, सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

शहर की आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला अजय पंडित भाकियू टिकैत में कार्यकर्ता है। रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह रेलवे टावर पर चढ़ गया। सूचना खुफिया विभाग को मिली तो नई मंडी कोतवाल ब्रिजेश सिंह टीम के साथ पहुंच गए। पुलिस ने टावर पर चढ़े युवक से बात की तो उसने निजली कॉलोनी की जांच व प्रदूषण बढ़ने पर कार्रवाई की मांग की। प्रदूषण बोर्ड से जेई राजा गुप्ता पहुंच गए।

करीब पांच घंटे जद्दोजहद के बाद युवक की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद युवक नीचे उतारा। उधर, आरपीएफ पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचान सहित अन्य मामले में आरपीएफ ने युवक का चालान कर दिया। वहीं, युवक के टावर पर चढ़ने से नई मंडी पुलिस, रेलवे पुलिस सहित स्थनीय प्रशासन 11 बजे से शाम चार बजे तक परेशानी में रहा।