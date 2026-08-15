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भाकियू ने पुलिस की बैरीकेडिंग तोड़ी, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से निकाली तिरंगा यात्रा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में स्वतंत्रता दिवस के दिन भाकियू कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरीकेडिंग को तोड़कर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर तिरंगा यात्रा निकाली। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के झंडारोहण के बाद ट्रैक्टर यात्रा शुरू की गई।

Tiranga Yatra in Baghpat: यूपी के बागपत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली। डेढ़ महीने पहले भाकियू द्वारा की गई तिरंगा यात्रा निकाले जाने की घोषणा को लेकर यूपी पुलिस ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर बैरीकेडिंग कर दी। लेकिन तिरंगा यात्रा रोकने को लेकर पुलिस ने जो इंतजाम किए थे, वह सभी धरे के धरे रह गए। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के झंडारोहण के बाद पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से तिरंगा यात्रा निकाली। गांगनौली कट की मांग को लेकर निकाली गई यात्रा के दौरान एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर रहे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। ट्रैक्टरों और बाइकों के एक्सप्रेसवे पर पहुंचने से पल-पल हादसे की आशंका बनी रही। तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।

इसके बावजूद एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी बैरिकेड्स जबरन हटा दिए गए। ट्रैक्टरों के साथ बड़ी संख्या में बाइक सवार भी पहुंच गए, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। तेज रफ्तार वाहनों और ट्रैक्टर-बाइक के आमने-सामने आने की स्थिति में दुर्घटना की संभावना बनी रही। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि तिरंगा यात्रा की घोषणा करीब डेढ़ माह पहले ही कर दी गई थी। आजादी का पर्व है, ऐसे में तिरंगा यात्रा का कौन विरोध करेगा। प्रशासन को पहले से ही यात्रा को लेकर व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गांगनौली कट की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है।

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गांगनौली कट से शुरू हुई तिरंगा यात्रा

गांगनौली कट से शुरू हुई यह ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा बिजरोल रोड इंटरचेंज तक पहुंची। यहां के बाद यह बड़ौत-बुढ़ाना रोड, दिल्ली सहारनपुर हाईवे होते हुए तहसील पहुंची।

कट की मांग को लेकर चल रहा धरना

गांगनौली में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर किसानों का धरना चल रहा है। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। गांगनौली कट मिलने से आसपास के गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। इसी मांग को लेकर भाकियू ने तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया।

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वाहनों की स्पीड पर लगा रहा ब्रेक

ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाले जाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। सेल्फी लेने से लेकर जाम लगाने जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि, माइक से भाकियू नेता बार-बार लोगों से एक्सप्रेस वे से हटने की अपील करते रहे, लेकिन असर बेनतीजा रहा। घंटेभर तक एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगा रहा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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