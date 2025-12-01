यूपी में 200 करोड़ से बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय, सीएम योगी ने देखा नक्शा

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय बनाया जाएगा। इसकी लिए जमीन खरीद ली गई है। कार्यालय निर्माण को लेकर रविवार को सीएम योगी ने बैठक की और प्रस्तावित कार्यालय का नक्शा देखा। 58000 वर्ग फुट में 200 करोड़ से इसका निर्माण किया जाएगा।

लखनऊ में नई विधानसभा बनाने की कवायद के बीच भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय को बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम को भाजपा के नए प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय को लेकर बैठक की। उन्होंने प्रस्तावित नक्शा आदि देखा और कहा कि कार्यालय के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय 58 हजार वर्ग फुट के क्षेत्रफल में होगा और इसके निर्माण पर तकरीबन 200 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल आदि उपस्थित रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जियामऊ में इसके लिए जमीन खरीदी जा चुकी है। नक्शा आदि दिल्ली से तैयार करवाया गया है। कार्यालय की सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे। सभी पदाधिकारियों के लिए कक्ष और केबिन के अलावा छोटे-बड़े चार-पांच मीटिंग हॉल भी इसमें प्रस्तावित हैं। डिजिटल वॉर रूम, कॉल सेंटर, हाईटेक आईटी सेल और चुनाव मैनेजमेंट रूम आदि की व्यवस्था कार्यालय में होगी।

सूत्र बताते हैं कि कार्यालय में ही गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था होगी। इसकी क्षमता तकरीबन 50 लोगों की हो सकती है। रविवार को हुई बैठक के बाद अब इसके निर्माण की औपचारिकताएं पूरी करने में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय कार्यालय भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।

निर्माण का उद्देश्य और राजनीतिक महत्व नया प्रदेश कार्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पार्टी की रणनीतिक और संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने का प्रतीक होगा। 58 हजार वर्ग फीट में बन रहा यह अत्याधुनिक भवन, पार्टी के बढ़ते जनाधार और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखने की भाजपा की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हाईटेक सुविधाओं, विशेष रूप से डिजिटल वॉर रूम और आईटी सेल की व्यवस्था, यह सुनिश्चित करेगी कि पार्टी आगामी चुनावों और अभियानों के लिए डेटा-संचालित रणनीति के साथ तैयार रहे। यह नया मुख्यालय, राज्य भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में काम करेगा, जिससे पार्टी नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।