पंचायत चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी से भाजपा का शंखनाद, भूपेंद्र चौधरी ने समझाई रणनीति

Hindi NewsUP NewsBJP's call for Panchayat elections from Western UP, Bhupendra Chaudhary explains strategy

यूपी में पंचायत चुनाव का बीजेपी ने शनिवार को एक तरह से शंखनाद कर दिया। भाजपा यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक मेरठ के कंकरखेड़ा में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए हर एक वोट महत्वपूर्ण है। घर-घर कार्यकर्ता जाएं।

Yogesh Yadav मेरठ, मुख्य संवाददाताSat, 6 Sep 2025 08:31 PM
भाजपा ने पश्चिम क्षेत्र में मेरठ शिक्षक एवं स्नातक सीट के लिए एमएलसी चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत-2026 का शंखनाद कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है। सरकार के कार्यों, योजनाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाएं, वोट बनवाएं। 2020 की तरह एमएलसी और 2021 की तरह पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करनी है।

शनिवार को एमएलसी चुनाव और पंचायत चुनाव-2026 को लेकर भाजपा पश्चिम क्षेत्र के सभी 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कंकरखेड़ा स्थित इवाया फार्म हाउस में हुई। बैठक के प्रारंभ में क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह बैठक नहीं, पार्टी की कार्यशाला है। 2026 में होने वाले स्नातक व शिक्षक क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संगठन की परीक्षा है। गांव-गांव तक पहुंचने और संगठन की जड़ों को और गहरा करने का अवसर है। जनता और मतदाताओं तक सरकार के कार्यों, योजनाओं का संदेश पहुंचाना है। भाजपा की सभी सीटों पर जीत होगी।

उधर, एमएलसी चुनाव के प्रदेश संयोजक एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी को घर-घर से वोट बनाना है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार और शहरी विधानसभा क्षेत्र में 15 हजार वोट बन सकें, ऐसी व्यवस्था करनी है। शिक्षक चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 और महानगर में 5000 वोट बनवाने का लक्ष्य होना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा भारत की आत्मा पंचायत में बसती है। भाजपा नेताओं को जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रधान और बीडीसी मेंबर में किसी पक्ष में नहीं रहना है।

यह दिया टास्क

हर स्नातक मतदाता तक व्यक्तिगत पहुंच हो

हर शिक्षक तक नीतियों की जानकारी दी जाए

हर गांव, हर वार्ड में सक्रिय संपर्क अभियान चलाया जाए

बूथ स्तर पर डिजिटल व प्रचार सामग्री का वितरण किया जाए

युवाओं को जोड़कर सोशल मीडिया की ताकत का प्रयोग किया जाए

ये रहे मौजूद

कार्यशाला में प्रस्तावना क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने प्रस्तुत की। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल, गाजियाबाद मेयर सुनीता दयाल, पूर्व राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, एमएलसी व प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी, मंत्री सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप, कपिल देव अग्रवाल, गुलाब देवी, बृजेश सिंह, जसवंत सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, प्रदेश मंत्री बसंत त्यागी, डा.चंद्रमोहन, विजय शिवहरे मौजूद रहे। संचालन क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर और डा.विकास अग्रवाल ने किया। समापन एवं धन्यवाद क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने किया। क्षेत्रीय मंत्री अभय प्रताप, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा, इंद्रपाल सिंह, अंकुर राणा, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल, मेरठ महानगर से महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी, कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष सुनील चढढा, रवीश अग्रवाल, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष गीता अरुण शर्मा, डॉली गुप्ता रहे।

