भाजयुमो के मंडल महामंत्री हिरासत में, दीपावली की शाम की थी हवाई फायरिंग
देवरिया में भाजयुमो के मंडल महामंत्री अभिषेक सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि अभिषेक सिंह ने दीपावली की शाम पिता की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग की। फिर खुद ही इसका वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने अभिषेक सिंह को हिरासत में और बंदूक-कारतूस का खोखा भी कब्जे में ले लिया है।
बंजरिया बाजार(देवरिया) हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल महामंत्री अभिषेक सिंह को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। अभिषेक सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दीपावली की शाम अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग की। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ऐक्शन में आ गई। देवरिया की बघौचघाट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाजयुमो के पथरदेवा मंडल महामंत्री अभिषेक सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक और कारतूस का खोखा भी कब्जे में ले लिया है।
फेसबुक पर खुद ही अपलोड किया था वीडियो
पुलिस के अनुसार पिता की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग करने के बाद भाजयुमो नेता अभिषेक सिंह ने फेसबुक पर अभिषेक सिंह सेंगर नाम की आईडी से खुद ही इसका वीडियो वायरल किया था। वीडियो की जांच में फायरिंग करते दिख रहे युवक की पहचान अभिषेक सिंह सेंगर पुत्र स्वर्गीय कल्याण सिंह, निवासी आनंद नगर, थाना बघौचघाट के रूप में हुई। अभिषेक वर्तमान में भाजयुमो के पथरदेवा मंडल में महामंत्री हैं। पूछताछ के दौरान अभिषेक ने बताया कि रविवार को दीपावली की शाम उसने अपने पिता की लाइसेंसी डीबीबीएल बंदूक से एक कारतूस लगाकर हवाई फायरिंग की थी।
इसके बाद उसने फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है। जिस बंदूक से फायरिंग की गई, उसका लाइसेंस अभिषेक के पिता स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर है। हाल ही में उनके निधन के बाद भी लाइसेंस अभिषेक के नाम हस्तांतरित नहीं हुआ था। इसके बावजूद बंदूक से फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। बघौचघाट पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बंदूक और कारतूस का खोखा कब्जे में ले लिया है। क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
हर्ष फायरिंग पर है पूरी तरह रोक
उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक है। इसके बाद भी अक्सर देखा गया है कि लोग शादी-ब्याह के अवसरों या फिर पर्व और त्योहारों पर अपने लाइसेंसी असलहों का इस्तेमाल हर्ष फायरिंग के लिए करते हैं। कई बाद ऐसी हर्ष फायरिंग में जानलेवा घटनाएं भी हो जाती हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर्ष फायरिंग करने वाला शख्स अपने साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों, करीबियों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और आसपास मौजूद हर शख्स को खतरे में डालता है। ऐसे लोगों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ऐक्शन और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें