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कन्नौज में असीम अरुण के अपमान पर संग्राम, भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जीटी रोड जाम

Mar 27, 2026 05:32 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, संवाददाता, कन्नौज
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Asim Arun Kannauj: कन्नौज में डीएम के देर से आने के कारण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण के लौटने से भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और शुक्रवार को जीटी रोड जाम कर दिया।

कन्नौज में असीम अरुण के अपमान पर संग्राम, भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जीटी रोड जाम

Asim Arun Kannauj: उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को लेकर कन्नौज के सरकारी कार्यक्रम में अपमानजनक प्रशासनिक लापरवाही से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ता उबल पड़े हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कन्नौज में शुक्रवार को सड़क पर प्रदर्शन किया और जीटी रोड पर जाम लगा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम योगी आदित्यनाथ से कन्नौज के डीएम आशुतोष अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार और एसडीओ वैशाली पर प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। असीम अरुण गुरुवार को 45 मिनट तक कन्नौज के कलेक्टर का इंतजार करने के बाद प्रोग्राम शुरू हुए बिना ही लौट गए थे, क्योंकि आयोजकों ने कह दिया कि जब डीएम आएंगे, तभी कार्यक्रम शुरू होगा। वह भी तब जब असीम अरुण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

मंत्री असीम अरुण को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाने के बाद एसडीएम से डीएम स्तर तक प्रशासनिक लापरवाही को लेकर शुक्रवार को सियासी गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और मकरंद नगर में जाम लगा जमकर नारेबाजी की l इसके कारण करीब सवा घंटे हंगामा चला। रोमा स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में असीम अरुण को शाम 5:30 बजे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था। असीम निर्धारित समय पर पहुंच गए, लेकिन तब तक न तो डीएम पहुंचे थे और न ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

मंत्री के अनुसार, उनके पहुंचने के 15 मिनट बाद एसडीएम और एडीएम पहुंचे। करीब 45 मिनट इंतजार के बावजूद डीएम के नहीं आने और आगे आने का सही समय नहीं बताने के बाद असहज स्थिति के बीच मंत्री कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। बाद में अधिकारियों ने कार्यक्रम संपन्न कराया, लेकिन जनप्रतिनिधि इससे दूर रहे। इसके बाद भाजपा नेताओं ने भी कार्यक्रम से दूरी बना ली।

घटना के विरोध में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मकरंद नगर में जीटी रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम को हटाने की मांग की। बाद में भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया के हस्तक्षेप से जाम खुलवाया गया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत अफसरों को पहले से मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो अस्वीकार्य है। मंत्री असीम अरुण ने डीएम को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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