यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज, पार्षद मनोनयन के बाद अब इसकी बारी

लंबे इंतजार के बाद यूपी के शहरी निकायों में पार्षदों का ऐलान सोमवार को कर दिया गया। पार्षदों के चयन में जहां सामाजिक समीकरण साधने पर जोर रहा, वहीं महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है। मई 2023 हुए नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी ने जनवरी 2024 में जिलों में पर्यवेक्षक भेजे थे।

UP Politics: अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी में जुटी भाजपा और योगी सरकार ने कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज दे दी है। पार्टी की सहमति से प्रदेश सरकार ने यूपी के शहरी निकायों में 2802 पार्षद सोमवार को मनोनीत कर दिए हैं। इसमें सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने के साथ ही विपक्ष के पीडीए की काट का प्रयास भी किया गया है। अब संगठन में समायोजन की बारी है। जिला कमेटियों का गठन किया जा रहा है। प्रदेश की नई टीम भी इसी महीने के अंत तक बनाने की कवायद भी है। ऐसा करके पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व देकर उन्हें सक्रिय करना चाहती है।

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लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनोनीत होने वाले पार्षदों का ऐलान सोमवार को कर दिया गया। पार्षदों के चयन में जहां सामाजिक समीकरण साधने पर पार्टी का जोर रहा, वहीं महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है। नगर निगम के चुनाव मई 2023 में हुए थे। उसके बाद पार्टी ने जनवरी 2024 में जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से नामों के पैनल मंगवाए गए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हुई लेकिन पार्षदों के मनोनयन का ऐलान नहीं हुआ।

इधर, पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन स्तर पर काम में तेजी आई है। पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विचार मंथन के बाद सूची को बीते सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को भेज दिया था। उसके बाद इन्हें जारी कर दिया गया है।

ब्रज और पश्चिम के जिलों की टीमें भी घोषित हाल ही में 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा भी हो चुकी है। अभी चार जिले बाकी है। वर्तमान में 94 जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया तेज है। शनिवार व रविवार को प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री संगठन ने ब्रज व पश्चिम क्षेत्र के जिलों को लेकर मंथन किया। 24 घंटे के भीतर ही सहमति वाले सभी जिलों की टीमें भी घोषित कर दी गईं। इसमें पश्चिम क्षेत्र के 15 संगठनात्मक जिले शामिल हैं। देर रात ब्रज के भी कुछ जिलों की टीमें घोषित कर दी गईं। यह घोषणाएं जिलों में की गईं। ऐसा करके पार्टी ने तमाम लंबित चीजों को जल्द से जल्द निपटाने और चुनावी राह पर आगे बढ़ने का संकेत दे दिया है।