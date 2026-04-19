नेम प्लेट पर चप्पलें मारीं, कालिख पोती; सपा सांसद नरेश उत्तम के घर भाजपाइयों का हंगामा

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने पर बीजेपी नेता और महिला कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर से सपा के सांसद नरेश उत्तम के कानपुर स्थित आवास पर जुट गए। इसके बाद वहां जमकर नारेबाजी करते हुए उनके गेट पर लगी नेम प्लेट पर चप्पलें मारीं, इसके बाद कालिख पोत दी।

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण बिल) पारित न हो पाने पर शनिवार को बीजेपी नेता और महिला कार्यकर्ता फतेहपुर से सपा के सांसद नरेश उत्तम के कानपुर के दामोदर नगर स्थित आवास पर जुट गए। इसके बाद वहां जमकर नारेबाजी करते हुए उनके गेट पर लगी नेम प्लेट पर चप्पलें मारीं, इसके बाद कालिख पोत दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद भाजपाई लौट गए। सपा सांसद नरेश उत्तम का दामोदर नगर में आवास है। शनिवार दोपहर उनके आवास के बाहर राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता और भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह के नेतृत्व में करीब 40-45 महिलाएं व अन्य कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद नारे लगाए।

नेम प्लेट पर चप्पल मारी, कालिख पोती पुलिस ने सभी को समझाने की कोशिश की, हालांकि भड़के कार्यकर्ता उनके गेट को पीटने लगे। पुलिस जबतक रोकती कुछ महिला कार्यकर्ता सासंद के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर जूते, चप्पल मारने लगीं। इसके बाद कालिख भी पोत दी। इसके बाद सासंद के आवास में लगे समाजवादी पार्टी के झंडे को निकाल कर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस कई बार मूकदर्शक की भूमिका में नजर आई।

आधी आबादी के हक पर डाका डाला- बीजेपी दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह ने बताया कि विधेयक को रोक कर सपा और कांग्रेस ने मिल कर क्षमतावान महिलाओं के हक पर डाका डाला है। विपक्षी दलों ने आधी आबादी नारी शक्ति के साथ अन्याय किया है। इसी कड़ी में इनकी सद्बबुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करने के साथ ही सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। पवन दीक्षित, जसविंदर सिंह, सुमित कश्यप, बिट्टू परिहार, प्रेम लता तिवारी, वैष्णवी तिवारी, स्नेह मिश्रा, मनु सिंह रहीं।

महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर आक्रोश संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने का महिलाओं ने आक्रोश भी जताया। आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के ज्ञान भारती बालिका इंटर कॉलेज, बिरहाना रोड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान के तहत सम्मेलन हुआ। इसमें सपा और कांग्रेस को जमकर कोसा गया। इसके बाद सपा और कांग्रेस की शव यात्रा निकाल उनकी अर्थी को फूंका गया।