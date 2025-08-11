BJP worker was girlfriend arms girl family caught him red handed and beat him till death गर्लफ्रेंड की बाहों में था भाजपा कार्यकर्ता; लड़की के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ा, मरते दम तक बरसाईं लाठी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गर्लफ्रेंड की बाहों में था भाजपा कार्यकर्ता; लड़की के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ा, मरते दम तक बरसाईं लाठी

यूपी में एक और मोहब्बत का अंत हो गया। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र जहांगीरगंज के मगनपुर महिमापुर गांव में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक का शव प्रेमिका के घर में लहूलुहान अवस्था में मिला।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरMon, 11 Aug 2025 07:01 PM
यूपी में एक और मोहब्बत का अंत हो गया। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र जहांगीरगंज के मगनपुर महिमापुर गांव में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक का शव प्रेमिका के घर में लहूलुहान अवस्था में मिला। आरोप है कि घर के अंदर बातचीत कर रहे थे। प्रेमी प्रेमिका की बाहों में था। दोनों को युवक की प्रेमिका के परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। एक साथ दोनों को देखकर लड़की के घर वालों की खून खौल उठा। इसके बाद लड़की वालों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। युवक पर तब तक लाठी बरसाते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा का पूर्व महामंत्री था। पुलिस आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

थाना क्षेत्र आलापुर के चहोड़ा शाहपुर गांव निवासी आनंद कन्नौजिया पुत्र रंजीत रजत उम्र 24 साल का प्रेम प्रसंग अंजली पुत्री संतलाल कन्नौजिया निवासी मगनपुर महिमापुर से काफी दिनों से चल रहा था। बताया जा रहा कि आनंद रविवार की रात में साढ़े ग्यारह बजे खाना खाने के बाद घर से बाइक से निकला था। सोमवार की सुबह उसका शव प्रेमिका के घर में मिला। आनंद अपनी प्रेमिका अंजली से मिलने के लिए उसके घर आया था जहां पर दोनों को अंजली के परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसे रात में ही पीट पीट कर मार डाला। सुबह ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

जिसके बाद सीओ आलापुर प्रदीप सिंह चंदेल थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृत भाजपा नेता आनन्द की मां सुशीला देवी की तहरीर पर प्रेमिका अंजली उसकी मां पुष्पा पिता संतलाल व तीन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक की मां सुशीला देवी व बहन रिंका ने आनंद की प्रेमिका पर घर बुलाकर परिजनों के साथ मिलकर आनंद की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव ने बताया कि मामले में प्रेमिका अंजली पिता संतलाल सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूंछतांछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

