BJP women workers got angry over indecent comments on PM Modi broke into Congress office and vandalised it पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर भड़कीं भाजपा की महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP women workers got angry over indecent comments on PM Modi broke into Congress office and vandalised it

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर भड़कीं भाजपा की महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़

यूपी के लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में सोमवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस में जमकर प्रदर्शन किया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीMon, 1 Sep 2025 02:37 PM
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर भड़कीं भाजपा की महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़

सीएम योगी के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में सोमवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस में जमकर प्रदर्शन किया। इतने से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह कार्यालय में घुस गईं और जमकर तोड़फोड़ की। यह प्रदर्शन बिहार की एक रैली में इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में किया गया।

सोमवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस भवन की ओर बढ़ीं। वहां पहुंचकर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कांग्रेस भवन के अंदर घुस गईं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में रखी कुर्सियां तोड़ दीं, सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी की तस्वीरें फाड़ दीं और बैनर उखाड़ डाले। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ऑफिस में केवल एक कार्यकर्ता मौजूद था, जिसे महिला मोर्चा की भीड़ के सामने मजबूरन मौन रहना पड़ा। कांग्रेस ऑफ़िस में काफी देर तक तोड़फोड़ व हंगामा चलता रहा।

हंगामे के दौरान ऑफिस में बैठा था एक कांग्रेस कार्यकर्ता

भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकत्रियां जब प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के दफ्तर में घुसी तों वहां केवल एक कांग्रेस कार्यकर्ता ही मौजूद था। भाजपा कार्यकत्रियों को मौका मिल गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तोड़फोड़ के चलते कांग्रेस ऑफिस पूरी तरह से तहस-नहस हो गया।

Lakhimpur Kheri News PM Modi Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |