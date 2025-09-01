पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर भड़कीं भाजपा की महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़

यूपी के लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में सोमवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस में जमकर प्रदर्शन किया।

सीएम योगी के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में सोमवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस में जमकर प्रदर्शन किया। इतने से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह कार्यालय में घुस गईं और जमकर तोड़फोड़ की। यह प्रदर्शन बिहार की एक रैली में इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में किया गया।

सोमवार दोपहर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस भवन की ओर बढ़ीं। वहां पहुंचकर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कांग्रेस भवन के अंदर घुस गईं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में रखी कुर्सियां तोड़ दीं, सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी की तस्वीरें फाड़ दीं और बैनर उखाड़ डाले। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ऑफिस में केवल एक कार्यकर्ता मौजूद था, जिसे महिला मोर्चा की भीड़ के सामने मजबूरन मौन रहना पड़ा। कांग्रेस ऑफ़िस में काफी देर तक तोड़फोड़ व हंगामा चलता रहा।