भाजपा को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का और होगा नुकसान, ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले अखिलेश
आसपा और एआईएमआईएम के गठबंधन का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वागत किया। साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा। सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखते हुए अखिलेश ने कहा, दोनों पार्टियों के गठबंधन से भाजपा के और वोट कम हो जाएंगे।
Akhilesh Yadav: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच हुए गठबंधन का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने इनके गठबंधन से भाजपा को नुकसान होने की बात भी कही। अखिलेश ने बताया कि आसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। दोनों पार्टियों के नजदीक आ जाने से भाजपा को करीब तीन प्रतिशत तक वोटों का नुकसान हो सकता है।
सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखी पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं! समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुँचाने में हम सहयोग करेंगे। इसका एक फ़ायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ़ नहीं जाएंगे।
जनता के लिए एक और विकल्प खुल गया
अखिलेश ने लिखा, बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा। इससे भाजपा को 2-3% वोटों की हानि और होगी। भाजपा तो कहीं की नहीं रहेगी। सपा मुखिया ने आगे लिखा, केवल बातों और बयानों से सरगर्मी पैदा करना जिनका मक़सद होता है, जनता उनका सच समझती है। सच तो ये है कि ऐसे मोर्चों से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है, बशर्तें उसके पीछे अपने समाज की भलाई की मंशा हो, किसी तीसरे का काला-मंसूबा नहीं।
सियासत में वोटों की ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी
अगर कोई सियासत की कठपुतली बनकर रह जाता है तो जनता ज़मानत ज़ब्त भी करवा देती है। उम्मीद है सियासत में ‘वोटों की ठेकेदारी प्रथा’ ख़त्म होगी और हर कोई अपने समाज के सच्चे हित के लिए काम करेगा। बहुत दिनों से अपेक्षित इस घटनाक्रम के घटित होने के बाद आज यह भी स्पष्ट हो गया है कि उप्र के विधानसभा चुनावों में जिसका आधारभूत वोट ज़्यादा होगा, सच में ‘परिवर्तन’ चाहनेवाली जनता उसीकी तरफ़ जाएगी, और इस संदर्भ में ‘पीडीए’ से बड़ा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। हार्दिक शुभकामनाएँ!
AIMIM और ASP ने बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा'
असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 2027 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी है। दोनों दलों ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है, जो प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। आजाद ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' में शामिल होना चाहेंगी, तो मोर्चा उनका साथ देने को तैयार है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने के ओवैसी के प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ओवैसी ने दोनों दलों को इस संबंध में फैसला लेने के लिए दो अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ आने को प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावित पहल के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों दलों की नजर दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।