भाजपा को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का और होगा नुकसान, ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले अखिलेश

आसपा और एआईएमआईएम के गठबंधन का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वागत किया। साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा। सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखते हुए अखिलेश ने कहा, दोनों पार्टियों के गठबंधन से भाजपा के और वोट कम हो जाएंगे।

Akhilesh Yadav: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच हुए गठबंधन का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने इनके गठबंधन से भाजपा को नुकसान होने की बात भी कही। अखिलेश ने बताया कि आसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। दोनों पार्टियों के नजदीक आ जाने से भाजपा को करीब तीन प्रतिशत तक वोटों का नुकसान हो सकता है।

सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखी पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं! समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुँचाने में हम सहयोग करेंगे। इसका एक फ़ायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ़ नहीं जाएंगे।

जनता के लिए एक और विकल्प खुल गया अखिलेश ने लिखा, बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा। इससे भाजपा को 2-3% वोटों की हानि और होगी। भाजपा तो कहीं की नहीं रहेगी। सपा मुखिया ने आगे लिखा, केवल बातों और बयानों से सरगर्मी पैदा करना जिनका मक़सद होता है, जनता उनका सच समझती है। सच तो ये है कि ऐसे मोर्चों से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है, बशर्तें उसके पीछे अपने समाज की भलाई की मंशा हो, किसी तीसरे का काला-मंसूबा नहीं।

सियासत में वोटों की ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी अगर कोई सियासत की कठपुतली बनकर रह जाता है तो जनता ज़मानत ज़ब्त भी करवा देती है। उम्मीद है सियासत में ‘वोटों की ठेकेदारी प्रथा’ ख़त्म होगी और हर कोई अपने समाज के सच्चे हित के लिए काम करेगा। बहुत दिनों से अपेक्षित इस घटनाक्रम के घटित होने के बाद आज यह भी स्पष्ट हो गया है कि उप्र के विधानसभा चुनावों में जिसका आधारभूत वोट ज़्यादा होगा, सच में ‘परिवर्तन’ चाहनेवाली जनता उसीकी तरफ़ जाएगी, और इस संदर्भ में ‘पीडीए’ से बड़ा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। हार्दिक शुभकामनाएँ!