सपा की 'पीडीए पाठशाला' का ऐसे जवाब देगी भाजपा, पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सौंपा काम

सपा की पीडीए पाठशाला का भाजपा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की 'पीडीए पाठशाला' के दांव को काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के सूत्रों की माने तो इसको लेकर सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया है।

सपा की पीडीए पाठशाला का भाजपा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की 'पीडीए पाठशाला' के दांव को काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के सूत्रों की माने तो इसको लेकर सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत 10 से 15 अगस्त तक पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली आगामी 'तिरंगा यात्रा' के दौरान बच्चों से तिरंगा फहराएंगे। पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को 1.6 लाख मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर कम से कम 500 तिरंगे फहराने का काम सौंपा है। यह अभियान मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) और भाजपा की महिला मोर्चा की मदद से चलाया जाएगा।

भाजपा के एक पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिन इलाकों में सपा ने बच्चों के कोमल मन को प्रभावित करने के लिए 'पीडीए पाठशालायें' स्थापित करने का प्रयास किया है, वहां अभियान और भी ज़ोरदार तरीके से चलाया जायेगा। उन्होंने कहा, 'हम विपक्ष के जातिवादी रवैये का मुकाबला राष्ट्रवादी विचारधारा से करेंगे।' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि युवा मोर्चा राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों तक पहुंचेगा। क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का भी खुला जिक्र किया गया है जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद मई में चलाया गया था।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले मे 26 लोग मारे गए थे। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह एक नया, समृद्ध और शक्तिशाली आत्मनिर्भर भारत है। हर गौरवान्वित भारतीय ने हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा ही राष्ट्र प्रथम होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इसका एक उदाहरण है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को आतंकवाद का करारा जवाब दिया गया उसी तरह से हर देशद्रोही को जवाब दिया जाएगा चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो।