घर बैठ चुके नेताओं को फिर सक्रिय करेगी भाजपा, जिलाध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी, 20 नवंबर तक मांगी सूची
विधानसभा चुनवा को लेकर भाजपा मिशन मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। दिवाली के बाद भाजपा पूरे प्रदेश में चुनावमय माहौल करने की तैयारी कर रही है। साथ ही भाजपा घर बैठ चुके कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय करेगी। इसको लेकर जिलाध्यक्षों से 20 नवंबर तक लिस्ट मांगी है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस मुहिम को गति देने के लिए पार्टी घर बैठ चुके पार्टी नेताओं को फिर से सक्रिय करेगी। ऐसे सभी पदाधिकारियों की सूची बनाने का जिम्मा पार्टी ने जिलाध्यक्षों को दिया है। उन्हें 20 नवंबर तक ऐसे सभी पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार कर पार्टी को सौंपनी है। जल्द विधानसभा स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित कर इन सभी को चुनावी जिम्मेदारियां दी जाएंगी।
भाजपा ने दीपावली के बाद यूपी को पूरी तरह चुनावमय करने की रूपरेखा तय कर ली है। प्रदेश कार्यसमिति बैठक के बाद इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आगामी 20 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच पार्टी ने प्रदेश में 50 से अधिक रैलियों और बड़े कार्यक्रमों की रणनीति बनाई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेताओं के कार्यक्रम, संवाद और बूथ व शक्ति केंद्र स्तरीय बैठकें शामिल हैं।
हर घर तक दस्तक देने की चलेगी मुहिम
गत दिवस प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में जहां प्रदेश से लेकर क्षेत्र और जिले के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर मेराथन मंथन हुआ। वहीं देर शाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 24 प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक और सदस्यों का भी ऐलान कर दिया है। संगठन में विभिन्न जाति-वर्गों को भागीदारी देने के साथ ही पार्टी ने महिला, युवा, किसान, लाभार्थी, व्यापारी, प्रबुद्ध वर्ग, पूर्व सैनिक, अधिवक्ता, डॉक्टरों सहित तमाम सामाजिक और धार्मिक समूहों तक पहुंचने की योजना बनाई है। इसके लिए हर घर संपर्क अभियान चलेगा।
योजना को जमीन पर उतारने की चुनौती
इसके साथ ही मंडल, जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर के पूर्व पदाधिकारियों की सूची बनेगी। दरअसल, तमाम पदाधिकारी खुद को उपेक्षित महसूस करते हुए घर बैठ गए हैं। अब पार्टी उन तक पहुंचेगी। उन्हें सक्रिय कर चुनावी जिम्मेदारियों से जोड़ा जाएगा। वहीं पूर्व ब्लाक प्रमुखों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों तथा पूर्व पार्षदों सहित सभी पूर्व जनप्रतिनधियों को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की रणनीति बनी है। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी कार्यकर्ता बिना काम के न बचे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश स्तर पर बनीं इस कार्ययोजना को जमीन पर उतारने में जिला स्तरीय संगठन कितनी रुचि लेता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।