आम बजट को खास बनाने की तैयारी, लोगों के बीच जाकर खूबियां बताएगी BJP, 10 दिन तक चलेगा महाभियान

संक्षेप: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो यूपी में 2017 स्थानों पर बड़े स्क्रीन पर उसका सीधा प्रसारण होगा। इसके लिए भाजपा के मुख्यालय से लेकर जिलों और मंडलों में एलईडी स्क्रीन लगेंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित अन्य नेता बजट की खुबियां गिनाएंगे।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब रविवार को बजट पेश करेंगी तो यूपी में 2017 स्थानों पर बड़े स्क्रीन पर उसका सीधा प्रसारण होगा। इसके लिए भाजपा के उत्तर प्रदेश मुख्यालय से लेकर पार्टी के 98 संगठनात्मक जिलों और 1918 मंडलों में एलईडी स्क्रीन लगेंगे। पार्टी ने देश के आम बजट को खास बनाने की रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी बजट की खूबियां गिनाएंगे। यह मुहिम 10 फरवरी तक चलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अगले 10 दिनों तक भाजपा की सरकार और संगठन केंद्रीय बजट की खासियतें अलग-अलग समूहों के बीच बताते नजर आएंगे। इस काम में केंद्र व प्रदेश के मंत्रियों के अलावा भाजपा और उसके सभी छह मोर्चे जुटेंगे। रविवार को केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला, बजट जागरूकता अभियान के लिए बनीं टोली के संयोजक सुभाष यदुवंश, डॉ. समीर सिंह सहित अन्य मौजूद रहेंगे। यह एलईडी सभी जिला व मंडल कार्यालयों पर भी लगेंगे।