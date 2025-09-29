इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बसपा को लड़ाएगी भाजपा, दलित नेता उदित राज को क्यों आशंका

दलित नेता उदित राज ने सोमवार को दावा किया कि यूपी में इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बसपा को भाजपा लड़ाएगी। उदित राज ने नौ अक्टूबर को होने वाली मायावती की रैली को लेकर यह आशंका जताई है। मायावती इस तरह की रैली करीब पांच साल बाद करने जा रही हैं।

कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद डॉ उदित राज ने दावा किया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भाजपा बड़ा खेल कर रही है। भाजपा इस बार मायावती की बसपा को परोक्ष रूप से लड़ाएगी। उदित राज ने यह दावा बसपा की नौ अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर किया है। मायावती करीब पांच साल बाद इस तरह की रैली करने जा रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ (डोमा परिसंघ) के राष्ट्रीय चैयरमैन डॉ उदितराज ने कहा कि चुनाव में 50-60 सीट भी यदि बसपा जीतती है तो इंडिया गठबंधन को आसानी से रोका जा सकता है।

एक दिन पूर्व लखनऊ में हुए डोमा परिसंघ की बैठक के बारे में सोशल मीडिया के जरिये जानकारी देते हुए डॉ उदितराज ने कहा कि नौ अक्टूबर को कांशीराम राम की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। कांशीराम जी का योगदान महान है, उनकी पुण्यतिथि मनाना हमारी जिम्मेदार है, लेकिन उनकी विरासत का लाभ मनुवादी ताकतों को पहुंचाना धोखा है। उन्होंने कहा कि जब वोट चोरी से लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है तो कार्यकर्ताओं को उसके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए। यही कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने कहा कि बसपा जब-जब सत्ता में आयी अनुसूचित जाति और जन जातियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया। जितना विकास दलितों का कांग्रेस ने किया अगर वही बचा रहता तो अब तक ये और आगे निकल गए होते। उन्होंने कहा कि छह सितंबर 2011 को मायावती जी की सरकार ने उप्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बने छात्रावासों में से 30 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए आदेश निकाल दिया था। उप्र में करीब 266 हॉस्टल हैं, ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों ने बनाए थे।

डॉ उदितराज ने कहा कि मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में 20 मई 2007 को एक सरकारी आदेश जारी किया था। इसमें यह प्रावधान था कि एससी/एसटी एक्ट का उपयोग तभी हो जब सीओ जांच कर केस सही पाएं। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ़्तारी केवल चार्जशीट दायर होने पर हो सकती है। इस तरह से इस एक्ट को कमजोर किया।

प्रदेश की भाजपा सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार इतना मजदूर विरोधी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय धर्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (19 अगस्त, 2025) के बावजूद इनके हक पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों को तीन साल के लिए 16,000-20,000 रुपये के मासिक मानदेय पर नियुक्त करेगा। इससे सरकार के कुल 93 विभागों में 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारी प्रभावित होंगे। जबकि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार इन्हें 2002 से सारे लाभ के साथ इन्हें नियमित करना था।