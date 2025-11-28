बीजेपी अपने सहयोगियों का सबसे पहले खात्मा करेगी, अखिलेश यादव ने सभी विपक्षी दलों से की ये अपील

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी विपक्षी दलों से ये अपील की है कि वे एकजुट हों और भाजपा के वोट काटने के महाषडयंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील की है कि वे एकजुट हों और भाजपा के वोट काटने के महाषडयंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसीलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें।

अखिलेश ने शुक्रवार को कहा है कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति, आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक-एक वोट बचाने का है।

उन्होंने कहा है कि ऐसी शिकायते मिली हैं कि प्रदेश में जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (इलेक्शन) एसडीएम (ईआरओ) सुपरवाइजर द्वारा बीएलओ पर दबाव डालकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र को थर्ड ऑप्शन में सबमिट कराया जा रहा है। बीएलओ द्वारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन के मानक को पूरा करने वाले मतदाताओं को थर्ड ऑप्शन में सबमिट कर देने से 9 दिसंबर को मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) प्रकाशित होने पर कई करोड़ मतदाताओं को ईआरओ द्वारा नोटिसें भेजकर उनसे जांच के नाम पर दस्तावेज मांगे जाएंगे। ऐसे में ज्यादातर मतदाताओं के नाम 7 फरवरी 2026 की अंतिम मतदाता सूची में डिलीट (कटा) रहेगा।