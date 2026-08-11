Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिरंगा यात्रा के बहाने विधायकों की ताकत परखेगी भाजपा, टिकट दावेदारों पर भी नजर

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

भाजपा बीते चार सालों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकि इस बार यह खास है। दरअसल अगले साल विधानसभा चुनाव है। भाजपा के लिए इस बार तिरंगा यात्रा महत्वपूर्ण हो गई है। दरअसल, पार्टी इसी बहाने वर्तमान विधायकों के साथ टिकट की दावेदारी करने वालों की ताकत भी परख रही है।

BJP Tiranga Yatra
गोरखपुर में तिरंगा यात्रा में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए

UP News: भारतीय जनता पार्टी साल 2022 से ही तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन मिशन-2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा के लिए यह अभियान इस बार खास है। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए लोगों को जागृत करना है, लेकिन पार्टी इसी बहाने वर्तमान विधायकों के साथ टिकट की दावेदारी करने वालों की ताकत भी परख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर विधानसभा के बाद यात्रा बाकि आठ विधानसभा में भी ताकत दिखाने का जरिया बनेगी।

तिरंगा यात्रा की सफलता के लिए भाजपा ने जिला और महानगर में अलग-अलग संयोजक बनाते हुए जिम्मेदारियां बांटी हैं। गोरखपुर के 29 और महानगर के 10 मंडलों में 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर महानगर और जिले की तिरंगा यात्रा में सभी 19 ब्लॉक के साथ 9 विधानसभा में पार्टी की विशेष तैयारी है। भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर 50 तिरंगा फहराने की लक्ष्य तय किया है।

ये भी पढ़ें:आगे-आगे सीएम योगी, पीछे-पीछे हुजूम, तिरंगा यात्रा में युवाओं का दिखा उत्साह

जिले में तिरंगा यात्रा के संयोजक मनोज शुक्ला ने बताया कि जिले के 29 मंडल में तिरंगा यात्रा को लेकर विधायक से लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक तिरंगा यात्रा के लिए मुख्य अतिथि भी नामित कर दिए गए हैं। जिले में पार्टी के कार्यकर्ता 2800 बूथों पर 50-50 तिरंगा फहराएंगे। वहीं आम नागरिकों से भी तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है। श्रेष्ठ भारत के लिए तिरंगा यात्रा अभियान काफी अहम है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानें LTC नियमों का ये अपडेट

हर बूथ पर फहराएंगे 200 से 250 तिरंगा

महानगर में भाजपा सभी 80 वार्ड में तिरंगा यात्रा निकालेगी। महानगर में तिरंगा यात्रा के संयोजक शशिकांत सिंह का कहना है कि हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। महानगर के सभी 10 मंडलों के साथ नगर निगम के 80 वार्ड में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शहर और ग्रामीण विधानसभा में 892 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ में 200 से 250 घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का कहना है कि भाजपा के हर मंडल में विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में 11 और 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर और लखनऊ के जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। प्रदेश के शेष जिला मुख्यालय पर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 14 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें:जन्माष्टमी से पहले कृष्ण भक्तों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, डिटेल में जानें

पहले क्रांतिकारियों का नहीं होता था सम्मान

योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत से पहले अपने संबोधन में किसी का नाम लिए बगैर नेहरू-गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘एक ही परिवार के नाम से सभी संस्थाओं का नाम होता था। उसी परिवार के नाम पर सभी योजनाएं घोषित होती थीं लेकिन आज इन क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है और आज शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा भारत के अमर बलिदानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।'

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।