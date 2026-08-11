तिरंगा यात्रा के बहाने विधायकों की ताकत परखेगी भाजपा, टिकट दावेदारों पर भी नजर

भाजपा बीते चार सालों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकि इस बार यह खास है। दरअसल अगले साल विधानसभा चुनाव है। भाजपा के लिए इस बार तिरंगा यात्रा महत्वपूर्ण हो गई है। दरअसल, पार्टी इसी बहाने वर्तमान विधायकों के साथ टिकट की दावेदारी करने वालों की ताकत भी परख रही है।

UP News: भारतीय जनता पार्टी साल 2022 से ही तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन मिशन-2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा के लिए यह अभियान इस बार खास है। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए लोगों को जागृत करना है, लेकिन पार्टी इसी बहाने वर्तमान विधायकों के साथ टिकट की दावेदारी करने वालों की ताकत भी परख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर विधानसभा के बाद यात्रा बाकि आठ विधानसभा में भी ताकत दिखाने का जरिया बनेगी।

तिरंगा यात्रा की सफलता के लिए भाजपा ने जिला और महानगर में अलग-अलग संयोजक बनाते हुए जिम्मेदारियां बांटी हैं। गोरखपुर के 29 और महानगर के 10 मंडलों में 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर महानगर और जिले की तिरंगा यात्रा में सभी 19 ब्लॉक के साथ 9 विधानसभा में पार्टी की विशेष तैयारी है। भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर 50 तिरंगा फहराने की लक्ष्य तय किया है।

जिले में तिरंगा यात्रा के संयोजक मनोज शुक्ला ने बताया कि जिले के 29 मंडल में तिरंगा यात्रा को लेकर विधायक से लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक तिरंगा यात्रा के लिए मुख्य अतिथि भी नामित कर दिए गए हैं। जिले में पार्टी के कार्यकर्ता 2800 बूथों पर 50-50 तिरंगा फहराएंगे। वहीं आम नागरिकों से भी तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है। श्रेष्ठ भारत के लिए तिरंगा यात्रा अभियान काफी अहम है।

हर बूथ पर फहराएंगे 200 से 250 तिरंगा महानगर में भाजपा सभी 80 वार्ड में तिरंगा यात्रा निकालेगी। महानगर में तिरंगा यात्रा के संयोजक शशिकांत सिंह का कहना है कि हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। महानगर के सभी 10 मंडलों के साथ नगर निगम के 80 वार्ड में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शहर और ग्रामीण विधानसभा में 892 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ में 200 से 250 घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का कहना है कि भाजपा के हर मंडल में विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में 11 और 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर और लखनऊ के जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। प्रदेश के शेष जिला मुख्यालय पर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 14 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।