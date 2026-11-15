यूपी में हैट्रिक के लिए नेताओं की फौज उतारेगी भाजपा, छह राज्यों के संगठन महामंत्री भी संभालेंगे कमान

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सूबे में माहौल गरमाने की तैयारी कर ली है। पार्टी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नेताओं की फौज उतारने जा रही है।संगठनात्मक क्षेत्र, कमिश्नरी, जिला और विधानसभा स्तर पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं को लगाया जाएगा।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। भाजपा ने मिशन-2027 के लिए सूबे में माहौल गरमाने की तैयारी कर ली है। पार्टी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नेताओं की फौज उतारने जा रही है। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। संगठनात्मक क्षेत्र, कमिश्नरी, जिला और विधानसभा स्तर पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं को लगाया जाएगा। बंगाल, बिहार सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर पार्टी ने चुनावी तैयारियों की दृष्टि से दूसरे राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी छह संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा रही है।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। 20 नवंबर के बाद प्रदेश में यूपी के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों के नेता नजर आएंगे। इनमें मंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद तथा विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों सहित हजारों की संख्या में अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। भाजपा ने चूंकि इस बार छह संगठनात्मक क्षेत्रों के हिसाब से अपनी चुनावी रणनीति तय की है। इस रणनीति को माइक्रो लेबल पर जमीन पर उतारने का जिम्मा पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह संभालेंगे।

छह क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के संगठन महामंत्री लगेंगे चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से छह क्षेत्रों में दूसरे राज्यों को संगठन महामंत्रियों को अस्थायी तौर पर लगाया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, छत्तीसगढ़ के करमवीर सिंह, राजस्थान के अजय कुमार, महाराष्ट्र के सतीश धोंड, झारखंड के पवन साईं, आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री एन मधुकर को लगाया जा रहा है।