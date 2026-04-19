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भाजपा नारी को ‘नारा’ बनाना चाहती थी, अखिलेश यादव ने जमकर साधा निशाना

Apr 19, 2026 07:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ‘नारी’ को ‘नारा’ बनाने की कोशिश में थी। विपक्ष ने भाजपा को उनके मंसूबों पर सफल नहीं होने दिया।  

भाजपा नारी को ‘नारा’ बनाना चाहती थी, अखिलेश यादव ने जमकर साधा निशाना

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ‘नारी’ को ‘नारा’ बनाने की कोशिश में थी। विपक्ष ने भाजपा को उनके मंसूबों पर सफल नहीं होने दिया। जब भाजपा जनगणना नहीं करा सकती, तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देगी? भाजपाई राजनीति का आधार हमेशा दरारवादी रहा है। भाजपा लोगों बांटकर अविश्वास पैदा करती है। उन्होंने अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनने पर परशुराम जयंती पर फिर अवकाश घोषित होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे।

अखिलेश ने रविवार को बातचीत में कहा कि परिसीमन बिल सदन में गिरना भाजपा सरकार की बदनीयती की हार हुई है। यह ऐतिहासिक दिन है। परिसीमन बिल का गिरना लोकतंत्र की जीत हुई है। हार का सीधा मतलब होता है कि सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व विपक्ष कर रहा है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में जिस तरह से लाया गया, उसके खिलाफ है। जातीय जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा, भाजपा उससे बचना चाहती है। जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा?

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उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण के साथ महिलाओं को संरक्षण की भी जरूरत है। हमने सन् 2023 के बिल का समर्थन किया था। अब वह बिल ऐक्ट बन गया है। यह संशोधन सिर्फ परिसीमन का था। अभी 543 सांसदों की संख्या पर भी सरकार आरक्षण घोषित कर सकती थी। हम आधी आबादी को हक और सम्मान देने के पक्ष में है, लेकिन उसमें पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। किसी का भी हक मारा न जाए। पुरानी सोच की महिला भले उनके प्रति उदार हो, नई सोच की महिलाएं भाजपा की चाल में नहीं आएंगी। महिलाओं के प्रति अभी भी भाजपा की पुरानी सामंती सोच है। भाजपा ने महिलाओं को बांटने की साजिश की थी।

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उन्होंने कहा कि संगठन में महिलाओं को सम्मान न देने वाले राजनीति में उन्हें क्या स्थान देंगे। भाजपा तो एससी-एसटी का हक मार रही है। भाजपा की गुप्त योजना आरक्षण लूटने की थी। जागरूक सोच वाली कोई भी महिला भाजपा को वोट नहीं देगी। भाजपा की नीयत चुनाव फायदा उठाने की थी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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