'गठबंधन' से भाजपा के पेट में दर्द; कांग्रेस के 200 सीट वाले पोस्टर को अखिलेश ने नकली बताया
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पोस्टर वाली सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों वाले ‘200 सीट हक हमारा’ पोस्टर सामने आए हैं। इन्हें लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए नकली बताया और पोस्टर लगाने पर नगर निगम अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए।
यूपी चुनाव 2027 से पहले पोस्टरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे भले ही अभी ही अभी न हुआ हो। लेकिन '200 सीट हक हमारा'जैसे पोस्टर दिखने लगे हैं। जिस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी,प्रियंका की फोटो लगीं है। ये पोस्टर किसने लगवाए ये साफ नहीं है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होन ऐसे पोस्टरों को नकली बताया है। सपा अध्यक्ष ने लिखा अखिलेश ने‘गठबंधन’ से भाजपा के पेट में हुआ दर्द, ‘नक़ली पोस्टर’ लगा रही, इतना गई डर। साथ ही पोस्टर लगने पर नगर निगम के अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि बिना शुल्क जमा किए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने इसके पीछे भ्रष्टाचार या शासन के दबाव की आशंका जताई। अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश में PDA सरकार बनने पर इन मामलों का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) जैसी एजेंसियों को सक्रिय करने की बात कही।
कांग्रेस के अधिकृत पोस्टर नहीं- प्रियंका गुप्ता
आपको बता दें अमेठी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में ऐसी होर्डिंग लगी हैं, जिनपर लिखा है 200 सीटें हक है हमारा। ये होर्डिंग किसने लगवाई हैं अब तक साफ नहीं है क्योंकि इनपर किसी का नाम नहीं लिखा है। सपा इससे पहले भी सीटों के बंटवारे को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी पर ऐतराज जाता चुकी है। वहीं इन पोस्टरों पर कांग्रेस की प्रवक्ता और मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष प्रियंका गुप्ता ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बैनर नहीं है। हालांकि, मैं यह जरूर कहूंगी कि पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। सभी 403 सीटों पर तैयारियां चल रही हैं। हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी लड़ाई भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ होगी।