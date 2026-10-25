'गठबंधन' से भाजपा के पेट में दर्द; कांग्रेस के 200 सीट वाले पोस्टर को अखिलेश ने नकली बताया

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पोस्टर वाली सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों वाले ‘200 सीट हक हमारा’ पोस्टर सामने आए हैं। इन्हें लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए नकली बताया और पोस्टर लगाने पर नगर निगम अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए।

यूपी चुनाव 2027 से पहले पोस्टरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे भले ही अभी ही अभी न हुआ हो। लेकिन '200 सीट हक हमारा'जैसे पोस्टर दिखने लगे हैं। जिस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी,प्रियंका की फोटो लगीं है। ये पोस्टर किसने लगवाए ये साफ नहीं है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होन ऐसे पोस्टरों को नकली बताया है। सपा अध्यक्ष ने लिखा अखिलेश ने‘गठबंधन’ से भाजपा के पेट में हुआ दर्द, ‘नक़ली पोस्टर’ लगा रही, इतना गई डर। साथ ही पोस्टर लगने पर नगर निगम के अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना शुल्क जमा किए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने इसके पीछे भ्रष्टाचार या शासन के दबाव की आशंका जताई। अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश में PDA सरकार बनने पर इन मामलों का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) जैसी एजेंसियों को सक्रिय करने की बात कही।