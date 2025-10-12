बिहार चुनाव कैप्चर करने की फिराक में है भाजपा, बनारस में बोले शिवपाल, आजम पर क्या कहा?

पहले चुनावों में बूथ कैप्चरिंग के प्रयास होते थे लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरा बिहार चुनाव ही कैप्चर करने की फिराक में हैं। बिहार की जनता उनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देगी।

पहले चुनावों में बूथ कैप्चरिंग के प्रयास होते थे लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरा बिहार चुनाव ही कैप्चर करने की फिराक में हैं। बिहार की जनता उनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। करारा जवाब देगी और ‘इंडिया’ ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये बातें सपा महासचिव एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहीं। वह रविवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सपा नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का सफाया निश्चित है।

एसआईआर की आड़ में बिहार के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का कुचक्र रचा जा रहा है। हम इसे किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आजम खान को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। विरोधी दलों के इशारे पर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सत्यता यह कि आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं। वह न तो कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और न ही किसी अन्य दल में जाने की उनकी कोई योजना है। वह पूरी ताकत से सपा के साथ हैं। उन्हें गलत तरीके से फंसा कर जेल में रखा गया। जनता इसका हिसाब भी लेगी।

सर्किट हाउस के प्रवेश द्वार के शीशे टूटे शिवपाल सिंह यादव के सर्किट हाउस पहुचते ही वहां पहले से प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ता अचानक अति उत्साह में आ गए। सपा नेता के साथ सभाकक्ष में प्रवेश की कोशिश में वे अनुशासन का सबक भूल गए। शिवपाल के करीब पहुंचने की होड़ में प्रवेश द्वार के शीशे तक टूट गए।