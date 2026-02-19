काशी में बीजेपी की पाठशाला; 3 राज्यों के 200 से ज्यादा पदाधिकारी पहुंचे, विचारधारा का प्रशिक्षण

काशी के सारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की महापाठशाला शुरू हुई, जिसमें यूपी, उत्तराखंड और बिहार के 210 पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति और संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सख्त व्यवस्था के बीच शीर्ष नेतृत्व ने संवाद कर ‘हैट्रिक’ जीत का मंत्र दिया।

काशी के सारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की अहम संगठनात्मक कार्यशाला ‘पाठशाला’ की शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान’ के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी के लिए तैयार करना है। जिसे आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के करीब 210 पदाधिकारियों को संगठनात्मक मजबूती, चुनावी रणनीति और कार्यशैली को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सत्र से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन कार्यक्रम से पहले कई वरिष्ठ नेताओं ने काशी पहुंचकर बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी नेता प्रशिक्षण स्थल पहुंचे और पहले सत्र में शामिल हुए। शाम को मां गंगा की आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिससे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

इस महापाठशाला का मुख्य फोकस संगठनात्मक कौशल, बूथ मैनेजमेंट, जनसंपर्क रणनीति, सोशल मीडिया उपयोग और लगातार तीसरी बार जीत यानी ‘हैट्रिक’ के लक्ष्य को हासिल करने के तरीकों पर है। सूत्रों के अनुसार, कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान प्रभावी संवाद, मतदाता संपर्क और स्थानीय मुद्दों को सही तरीके से उठाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

कार्यशाला में शामिल हुए बीजेपी के दिग्गज कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता मौजूद हैं। इनमें राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को लगातार सीखने के लिए प्रेरित करना जरूरी है।

विवाद छोड़ समाधान की ओर बढ़ें- रीता बहुगुणा पहला सत्र समाप्त होने के बाद बाहर आए पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण की अंदरूनी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विवादों को बढ़ाने के बजाय समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और सरकार हर मुद्दे का रास्ता निकालने में सक्षम है।