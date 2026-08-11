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बीजेपी में गोरखपुर समेत इन जिलों में नई टीम जल्द, नए चेहरों को मिलेगा मौका; कवायद तेज

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, लखनऊ
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भाजपा लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच हाथरस, अंबेडकर नगर, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर महानगर सहित कुछ अन्य जिले में नई टीम के गठन पर भी काम चल रहा है। टीम की घोषणा न हो पाने के कारण नये चेहरों के लिए सिफारिशों का सिलसिला भी तेज है। संगठन का काम भी कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है। 

BJP Flag
भाजपा के झंडे

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल ने अपने-अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा अपने आधा दर्जन से अधिक सांगठनिक जिलों में जल्द ही टीम घोषित करने वाली है। इनमें हाथरस, अंबेडकर नगर, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर महानगर सहित अन्य जिले शामिल हैं। टीम की घोषणा न हो पाने के कारण नये चेहरों के लिए सिफारिशों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। माना जा रहा है कि अब इसमें और अधिक देरी नहीं होगी क्यों संगठन का काम भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल, नये पदाधिकारी अभी बने नहीं हैं और हटना तय मानकर मौजूदा पदाधिकारियों का काम में मन नहीं लग रहा।

मिशन-2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा अपनी सांगठनिक इकाइयों को नीचे से ऊपर तक दुरुस्त करने में जुटी है। प्रदेश टीम की घोषणा के बाद अब क्षेत्रीय टीमों और मोर्चों के गठन के काम को गति दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी 10 दिनों में पार्टी इस काम को बहुत हद तक पूरा कर लेगी। मगर अभी प्रदेश के आठ-नौ जिले ऐसे हैं, जहां जिलाध्यक्ष तो घोषित हो गए लेकिन अभी तक उनकी टीम की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में इन जिलों में पार्टी के अभियान-कार्यक्रम और चुनावी तैयारियां गति नहीं पकड़ पा रहीं।

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सिफारिश में जुटे जनप्रतिनिधि

दरअसल, भाजपा ने पूरे प्रदेश को 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। पार्टी ने कई राउंड में इन जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी। इनमें से कई जिले ऐसे थे, जहां अध्यक्ष की घोषणा सबसे बाद में हो पाई। इनमें वाराणसी जिला, संतकबीर नगर, देवरिया, चंदौली, हाथरस, गोरखपुर महानगर, अंबेडकर नगर आदि संगठनात्मक जिले शामिल हैं। पार्टी अपनी हर योजना को प्रदेश से क्षेत्र और क्षेत्रों से जिलों और फिर मंडलों से होते हुए बूथ इकाई तक पहुंचाती है। टीम घोषित न होने से इन जिलों में फिलहाल अजीबोगरीब स्थिति है। उधर, चहेतों को नई टीम में पदाधिकारी बनवाने के लिए जनप्रतिनिधि भी लगातार जोर लगाने में जुटे हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो इन जिला इकाइयों को लेकर काफी हद तक होमवर्क कर लिया गया है।

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यूपी में बीजेपी एक नजर में

-98 संगठनात्मक जिलों में भाजपा ने पूरे प्रदेश को बांट रखा है।

-हाथरस, अंबेडकरनगर, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर महानगर, वाराणसी समेत कई जिले शामिल

-नये पदाधिकारी बने नहीं, हटना तय मानकर मौजूदा पार्टी नेता नहीं ले रहे काम में रुचि

-मिशन-2027 की तैयारियों को टीम घोषित ना हो पाने के कारण लग रहा झटका

-पदाधिकारी बनाने को लेकर चल रहा सिफारिशों का सिलसिला

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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