यूपी में 10 फरवरी तक बीजेपी चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान, मंत्री-विधायक गिनाएंगे अचीवमेंट

संक्षेप: यूपी में भाजपा “बजट उपलब्धि अभियान” चलाएगी। 10 फरवरी तक पार्टी पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विधायक और मंत्री अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बजट की उपलब्धियां बताएंगे। गोष्ठी, प्रेस वार्ता और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए बजट की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए “बजट उपलब्धि अभियान” चलाने जा रही है। पार्टी का उद्देश्य है कि बजट में किए गए प्रावधानों, योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक सीधे पहुंचे और सरकार की प्राथमिकताओं को प्रभावी तरीके से सामने रखा जा सके। इस अभियान के तहत भाजपा के पदाधिकारी 10 फरवरी तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इन प्रेस वार्ताओं में पार्टी नेता बजट की मुख्य विशेषताओं, विभिन्न वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों और विकास से जुड़े कदमों की विस्तार से जानकारी देंगे। पार्टी का मानना है कि बजट के जरिए सरकार ने जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है, जिसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है।

अभियान में विधायकों और मंत्रियों की भी अहम भूमिका होगी। भाजपा के विधायक और मंत्री अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बजट की उपलब्धियां बताएंगे और लोगों को यह समझाएंगे कि बजट का लाभ किस तरह आम जनता को मिलेगा। इसके लिए जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित कर लोगों की जिज्ञासाओं और सवालों का भी जवाब दिया जाएगा।

इसके अलावा, पार्टी गोष्ठियों और बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं और आम लोगों को जोड़ने की रणनीति अपनाएगी। प्रेस वार्ता के साथ-साथ जनसभाओं और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से बजट की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नए व विकसित भारत की संकल्पना का रोडमैप लेकर देशवासियों के सामने नया बजट प्रस्तुत किया गया है।