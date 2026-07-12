बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले मैदान में उतारेगी ढाई करोड़ सदस्य, एक-एक बूथ का बना प्लान

UP BJP: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान तैयार है। पार्टी की सदस्यता लेने वाले ढाई करोड़ से अधिक लोगों को बूथों पर सक्रिय किया जाएगा। जिलों से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी नेताओं के चुनाव तक निरंतर प्रवास होंगे। पार्टी का पूरा फोकस बूथ मजबूत करने पर रहेगा।

UP BJP News : यूपी भाजपा की नई टीम के गठन के साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की सदस्यता लेने वाले ढाई करोड़ से अधिक सदस्यों को भाजपा अब बूथ पर सक्रिय करेगी। पुराने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी घरों से निकाल कर मैदान में उतारा जाएगा। जिलों से लेकर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक पार्टी नेताओं के चुनाव तक निरंतर प्रवास होंगे। पार्टी का पूरा फोकस बूथ मजबूत करने पर रहेगा। इसकी पूरी रूपरेखा शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों को समझाई।

प्रदेश भाजपा की नई टीम की शनिवार को पहली बैठक हुई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के हालिया दौरे की छाप भी दिखी। नए पदाधिकारियों को बूथ जीतने का मंत्र देने के साथ ही प्रवास पर खासा जोर दिया गया।

बूथ को बनाएं गतिविधियों का केंद्र: धर्मपाल प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने चुनावी दृष्टि से आगामी रूपरेखा विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र बूथ होना चाहिए। जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा, तब तक संगठन की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी बूथ सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित प्रवास और सतत संपर्क बनाए रखें। प्रत्येक बूथ पर पार्टी के प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यों, पुराने व नए कार्यकर्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित सम्पर्क व संवाद स्थापित किया जाए।

संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण केवल बैठकों से नहीं बल्कि निरंतर संपर्क, समन्वय और सक्रिय सहभागिता से संभव है। सभी पदाधिकारी अपने-अपने दायित्व क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करें। कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखें।

विपक्ष के झूठ को तथ्यों से करें बेनकाब: पंकज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति उसका समर्पित कार्यकर्ता और सशक्त बूथ संगठन है। बूथ स्तर पर काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव का वास्तविक योद्धा है। प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है कि वह बूथ तक निरंतर प्रवास, संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करे। समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दें। विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है तथा विपक्ष के झूठ को तथ्यों के आधार पर बेनकाब करना है।