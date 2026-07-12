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बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले मैदान में उतारेगी ढाई करोड़ सदस्य, एक-एक बूथ का बना प्लान

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, लखनऊ
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UP BJP: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान तैयार है। पार्टी की सदस्यता लेने वाले ढाई करोड़ से अधिक लोगों को बूथों पर सक्रिय किया जाएगा। जिलों से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी नेताओं के चुनाव तक निरंतर प्रवास होंगे। पार्टी का पूरा फोकस बूथ मजबूत करने पर रहेगा।

बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले मैदान में उतारेगी ढाई करोड़ सदस्य, एक-एक बूथ का बना प्लान

UP BJP News : यूपी भाजपा की नई टीम के गठन के साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की सदस्यता लेने वाले ढाई करोड़ से अधिक सदस्यों को भाजपा अब बूथ पर सक्रिय करेगी। पुराने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी घरों से निकाल कर मैदान में उतारा जाएगा। जिलों से लेकर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक पार्टी नेताओं के चुनाव तक निरंतर प्रवास होंगे। पार्टी का पूरा फोकस बूथ मजबूत करने पर रहेगा। इसकी पूरी रूपरेखा शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों को समझाई।

प्रदेश भाजपा की नई टीम की शनिवार को पहली बैठक हुई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के हालिया दौरे की छाप भी दिखी। नए पदाधिकारियों को बूथ जीतने का मंत्र देने के साथ ही प्रवास पर खासा जोर दिया गया।

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बूथ को बनाएं गतिविधियों का केंद्र: धर्मपाल

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने चुनावी दृष्टि से आगामी रूपरेखा विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र बूथ होना चाहिए। जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा, तब तक संगठन की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी बूथ सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित प्रवास और सतत संपर्क बनाए रखें। प्रत्येक बूथ पर पार्टी के प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यों, पुराने व नए कार्यकर्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित सम्पर्क व संवाद स्थापित किया जाए।

संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण केवल बैठकों से नहीं बल्कि निरंतर संपर्क, समन्वय और सक्रिय सहभागिता से संभव है। सभी पदाधिकारी अपने-अपने दायित्व क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करें। कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखें।

विपक्ष के झूठ को तथ्यों से करें बेनकाब: पंकज

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति उसका समर्पित कार्यकर्ता और सशक्त बूथ संगठन है। बूथ स्तर पर काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव का वास्तविक योद्धा है। प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है कि वह बूथ तक निरंतर प्रवास, संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करे। समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दें। विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है तथा विपक्ष के झूठ को तथ्यों के आधार पर बेनकाब करना है।

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वृक्षारोपण संगठन का जनअभियान

धर्मपाल सिंह ने वृक्षारोपण अभियान को संगठन का महत्वपूर्ण जनअभियान बताते हुए कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी इसमें व्यक्तिगत सहभागिता सुनिश्चित करें। यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया जाए। पार्टी का डिजिटल बूथ प्रशिक्षण अभियान संगठन को तकनीक के साथ जोड़ने का एक ऐतिहासिक अभियान है। प्रत्येक बूथ पर अधिकाधिक कार्यकर्ताओं को सरल ऐप से जोड़कर डिजिटल प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाए। इस अभियान को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। पार्टी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरे प्रदेश में श्रद्धा, सम्मान और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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