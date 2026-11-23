यूपी विधानसभा चुनाव 2027: बीजेपी की नई रणनीति के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी 5 दिसंबर तक अपने क्षेत्रों में चौपाल आयोजित करने का टारगेट सौंपा गया है। इसके तहत विधायकों को अलग और सांसदों अलग टारगेट दिए गए हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जमीनी स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन और जनप्रतिनिधियों के लिए बाकायदा एक लंबा-चौड़ा शेड्यूल जारी की है, जिसके तहत अब राज्य के सभी सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधा जुड़ने और संवाद कायम करने का लक्ष्य दिया गया है।

पार्टी की नई रणनीति के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी 5 दिसंबर तक अपने क्षेत्रों में चौपाल आयोजित करने का टारगेट सौंपा गया है। इसके तहत विधायकों को अलग और सांसदों अलग टारगेट दिए गए हैं।

विधायकों के लिए लक्ष्य: उत्तर प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में 5 दिसंबर तक 50 चौपाल आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सांसदों के लिए लक्ष्य: इसी तरह, राज्य के सभी भाजपा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 5 दिसंबर तक कम से कम 10 चौपाल करने का टारगेट दिया गया है। इन चौपालों के माध्यम से जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों का फीडबैक सीधे जनता तक पहुंचाएंगे।