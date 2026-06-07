मस्जिद-मदरसों को टारगेट कर रही भाजपा, संभल में बुलडोजर ऐक्शन पर भड़के सांसद जियाउर्रहमान
संभल में अवैध अतिक्रण पर बनी मस्जिद को गिराए जाने को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान भड़क गए। उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
Sambhal News: संभल में अवैध अतिक्रमण पर बनी मस्जिदों और मदरसों पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मस्जिद तोड़े जाने को लेकर तीन दिन से चल रही कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। मस्जिद पर बुलडोजर ऐक्शन को लेकर अब सपा सांसद जियाउर्रहमान भड़क गए। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। सांसद जियाउर्रहमान ने कहा, अधिकारियों ने आंख पर पट्टी बांधकर एक तय निशाने के साथ यह कार्रवाई की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मस्जिद-मदरसों और कब्रिस्तानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है। जब-जब चुनाव आते हैं तो भाजपा इस तरह की हरकतें शुरू कर देती है। भाजपा सरकार नीति के तहत मुसलमानों को भी बांटने का काम कर रही है, लेकिन वह बंटेंगे नहीं। सांसद ने आगे कहा, लाख कोशिशों के बावजूद संभल प्रशासन ने कसेरूवा गांव में मस्जिद को शहीद कर दिया। उन्होंने कहा, मस्जिद शहद होने के बाद पूरे गांव में गम और मातम का माहौल है। मां-बहनों की आंखें नम हैं और बच्चे सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा, नाइंसाफी के खिलाफ यह आवाज हमेशा बुलंद होती रहेगी।
पुलिस मुठभेड़ पर भी उठाए सवाल
सांसद बर्क ने यूपी में अपराधियों के हो रहे एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने असद मुठभेड़ को फर्जी बताया। उन्होंने कहा, असली मुठभेड़ तो तब होती जब आरोपी गोली चलाए। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़े। गाजियाबाद में मुस्लिम युवक द्वारा की गई हिंदू की हत्या की जिक्र करते हुए कहा, हिंदू व्यक्ति द्वारा हिंदू की हत्या पर केवल गिरफ्तारी होती है, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति का एनकाउंटर। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बर्क बोले, अपराधियों को सजा देने का काम कोर्ट का है, पुलिस या प्रशासन का नहीं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।