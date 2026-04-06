इस जिले में और मजबूत हुई भाजपा, 10 नामित पार्षदों के शपथ लेने से नगर निगम में बढ़ा बहुमत

बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले से ही बहुमत में मौजूद भाजपा को सोमवार को और मजबूती मिल गई, जब 10 नामित पार्षदों ने शपथ ग्रहण की।

Bareilly News: बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले से ही बहुमत में मौजूद भाजपा को सोमवार को और मजबूती मिल गई, जब 10 नामित पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही नगर निगम बोर्ड में कुल पार्षदों की संख्या 80 से बढ़कर 90 हो गई है। वहीं भाजपा पार्षदों का कुनबा 51 से बढ़कर 61 हो गया है।

शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को पंडित राधेश्याम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने सभी 10 नामित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सदन की शक्ति बढ़ गई है। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल गंगवार, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय, मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, एक्सईएन राजीव कुमार राठी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इन 10 पार्षदों ने ली शपथ शपथ लेने वाले पार्षदों में ज्ञान प्रकाश लोधी, गौरव सक्सेना, रामबहादुर मौर्य, सुमित सैनी, हरीश बाबू वाल्मीकि, वीरेंद्र, हरिओम गौतम, अशोक चौहान और राजीव कुमार गुप्ता शामिल हैं। इस सूची में कमला देवी कश्यप एकमात्र महिला नामित पार्षद हैं।