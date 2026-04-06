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इस जिले में और मजबूत हुई भाजपा, 10 नामित पार्षदों के शपथ लेने से नगर निगम में बढ़ा बहुमत

Apr 06, 2026 06:53 pm ISTDinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
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बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले से ही बहुमत में मौजूद भाजपा को सोमवार को और मजबूती मिल गई, जब 10 नामित पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। 

इस जिले में और मजबूत हुई भाजपा, 10 नामित पार्षदों के शपथ लेने से नगर निगम में बढ़ा बहुमत

Bareilly News: बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले से ही बहुमत में मौजूद भाजपा को सोमवार को और मजबूती मिल गई, जब 10 नामित पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही नगर निगम बोर्ड में कुल पार्षदों की संख्या 80 से बढ़कर 90 हो गई है। वहीं भाजपा पार्षदों का कुनबा 51 से बढ़कर 61 हो गया है।

शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को पंडित राधेश्याम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने सभी 10 नामित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सदन की शक्ति बढ़ गई है। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल गंगवार, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय, मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, एक्सईएन राजीव कुमार राठी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इन 10 पार्षदों ने ली शपथ

शपथ लेने वाले पार्षदों में ज्ञान प्रकाश लोधी, गौरव सक्सेना, रामबहादुर मौर्य, सुमित सैनी, हरीश बाबू वाल्मीकि, वीरेंद्र, हरिओम गौतम, अशोक चौहान और राजीव कुमार गुप्ता शामिल हैं। इस सूची में कमला देवी कश्यप एकमात्र महिला नामित पार्षद हैं।

डबल इंजन की सरकार में जुड़े 10 नामित पार्षद: मेयर

शपथ ग्रहण के बाद मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को ओर मजबूत करने के लिए 10 नामित पार्षद भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। शहर में चौड़ी सड़कों का जाल है। हमने 5 करोड़ की लागत से सिटी स्टेशन रोड का कायाकल्प किया। बाकरगंज में कूड़े के जिस पहाड़ को दशकों से किसी ने नहीं छुआ, नगर निगम ने उसे हटाकर लाखों लोगों को राहत दी।पार्षदों के अधिकार बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सवा करोड़ से ज्यादा के काम हर वार्ड में कराए जा रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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