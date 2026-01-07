हम चुनाव तभी जीतते हैं, पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को यूं समझाया BJP की जीत का फॉर्मूला; दिया ये लक्ष्य

संक्षेप: बूथ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को SIR अभियान को विशेष रूप से देखना है। मतदाता सूची दुरुस्त करना बूथ समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में भी विपक्षी दलों को पछाड़ने की जरूरत है। फिर भाजपा के लिए मिशन 2027 आसान हो जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि हम चुनाव तभी जीतते हैं, जब हम बूथ जीतते हैं। ऐसे में बूथ की मतदाता सूची दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। बूथ की मजबूती से ही विपक्ष को पछाड़ा जा सकता है। पंकज चौधरी गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा में चरगांवा मण्डल के सरस्वती इंटर कॉलेज नाहरपुर में बूथ नंबर 199 के बूथ समिति कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर बैठक में बोल रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बूथ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं एसआईआर अभियान को विशेष रूप से देखना है। मतदाता सूची दुरुस्त करना बूथ समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में भी विपक्षी दलों को पछाड़ने की जरूरत है। फिर भाजपा के लिए मिशन 2027 आसान हो जाएगा।

आप सभी के मान-सम्मान की चिंता करूंगा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप भी कार्यकर्ता हैं और हम भी कार्यकर्ता हैं। हम सब एक समान रूप से हैं। बस सबकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। बूथ अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण पद है तथा बूथ कमेटी का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में ही आप सबके बीच में हूं, आप सभी के मान सम्मान की चिंता करूंगा। मेरे लिए कार्यकर्ता सम्मान सर्वोपरि है।