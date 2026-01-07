Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbjp state president pankaj chaudhary explained winning formula to bjp party workers said win the booth
हम चुनाव तभी जीतते हैं, पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को यूं समझाया BJP की जीत का फॉर्मूला; दिया ये लक्ष्य

संक्षेप:

बूथ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को SIR अभियान को विशेष रूप से देखना है। मतदाता सूची दुरुस्त करना बूथ समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में भी विपक्षी दलों को पछाड़ने की जरूरत है। फिर भाजपा के लिए मिशन 2027 आसान हो जाएगा।

Jan 07, 2026 03:05 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि हम चुनाव तभी जीतते हैं, जब हम बूथ जीतते हैं। ऐसे में बूथ की मतदाता सूची दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। बूथ की मजबूती से ही विपक्ष को पछाड़ा जा सकता है। पंकज चौधरी गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा में चरगांवा मण्डल के सरस्वती इंटर कॉलेज नाहरपुर में बूथ नंबर 199 के बूथ समिति कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर बैठक में बोल रहे थे।

आप सभी के मान-सम्मान की चिंता करूंगा

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप भी कार्यकर्ता हैं और हम भी कार्यकर्ता हैं। हम सब एक समान रूप से हैं। बस सबकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। बूथ अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण पद है तथा बूथ कमेटी का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में ही आप सबके बीच में हूं, आप सभी के मान सम्मान की चिंता करूंगा। मेरे लिए कार्यकर्ता सम्मान सर्वोपरि है।

विधानसभा चुनाव तक ऐसा ही उत्साह बनाए रखें

गोरखपुर भटहट कस्बे में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्वागत समारोह में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को सम्बोधित किया। कड़ाके की ठंड में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का उत्साह देख प्रशंसा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव तक ऐसा ही उत्साह बनाए रखने की जरूरत है। अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना कार्यकर्ता का सम्मान है। यह दायित्व निष्ठापूर्वक निभाएंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
