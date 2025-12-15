Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBJP showing power by acting inhumanely police lathi-charge on students Prayagraj Akhilesh Yadav criticizes government
अमानुषिक बनकर अपनी ताकत दिखा रही भाजपा, छात्रों पर लाठीचार्ज, अखिलेश यादव ने साधा निशाना

अमानुषिक बनकर अपनी ताकत दिखा रही भाजपा, छात्रों पर लाठीचार्ज, अखिलेश यादव ने साधा निशाना

संक्षेप:

अखिलेश यादव ने 'एक्‍स' एकाउंट पर प्रयागराज में आंदोलनरत अभ्‍यर्थियों को पकड़कर जबरन किनारे करते पुलिसकर्मियों का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा,' बेरोजगारी की पीड़ा से गुजर रहे युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट एवं बाल पकड़कर अपमानित करने का जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।

Dec 15, 2025 06:03 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्‍यर्थियों के साथ कथित पुलिस उत्पीड़न की कड़ी निंदा की। यादव ने 'एक्‍स' एकाउंट पर प्रयागराज में आंदोलनरत अभ्‍यर्थियों को पकड़कर जबरन किनारे करते पुलिसकर्मियों का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा,' बेरोजगारी की पीड़ा से गुजर रहे युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट एवं बाल पकड़कर अपमानित करने का जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, वह दरअसल भाजपा का सत्ता का अहंकार है, जो अमानुषिक बनकर अपनी ताकत दिखा रहा है।' सपा प्रमुख ने कहा, 'भाजपा यह न भूले कि पढ़ने वाले युवा लड़ना नहीं चाहते हैं, वे तो बस नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धिकरण करवाने की मांग कर रहे हैं।

हम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ नैतिक बल बनकर खड़े हैं।' उन्‍होंने कहा, 'हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया के आरोपों के संदर्भ में एक एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की पुरजोर मांग करते हैं।'' सपा प्रमुख ने पोस्‍ट में कहा कि भाजपा को इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए युवा कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं, भाजपा जाए तो नौकरी आए। यादव के पोस्ट पर प्रयागराज पुलिस आयुक्तालय (नगर क्षेत्र) के एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) द्वारा जारी किए गए संदेश में छात्रों के उत्पीड़न से इनकार करते हुए कहा गया है कि कुछ प्रतियोगी छात्रों द्वारा उत्‍तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर पुलिस मौजूद है। इसी पोस्‍ट में कहा गया कि धरनारत प्रतियोगी छात्रों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।

यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने के लिए आवश्‍यक कार्यवाही की गई। डीसीपी ने दावा किया कि पुलिस एवं छात्रों के मध्य झड़प की खबरें पूर्णतः: असत्य एवं निराधार हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस बीच सपा प्रदेश मुख्‍यालय से जारी एक बयान में यादव ने प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्‍होंने कहा कि भाजपा ने छात्र-नौजवानों के साथ छल किया है, उनसे झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है तथा हर विभाग और हर जगह लूट और भ्रष्टाचार है।

