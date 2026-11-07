यूपी फतेह के लिए बीजेपी का ट्रिपल ‘एस’ प्लान, दीपावली बाद अभियान को दी जाएगी धार
यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने ट्रिपल एस प्लान तैयार किया है। भाजपा ने सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में भीड़ भरी 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्राएं निकाल कर सूबे में चुनावी माहौल गर्माने का प्रयास किया। दीपावली बाद नेता इस अभियान को और धार देने में जुटेंगे।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी मिशन-2027 की सफलता के लिए ‘ट्रिपल एस’ पर फोकस कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दो दिनी गोरखपुर प्रवास में यही संदेश दिया। चुनावी लक्ष्य भेदने को पार्टी जहां संगठन यानि कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने में लगी है, वहीं सरकार के स्तर पर और क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। तीसरा ‘एस’ सहयोगी दल हैं। भाजपा सहयोगियों के साथ भी एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश कर रही है। पूरब और पश्चिम दोनों जगह पार्टी की पदयात्राओं में इसकी बानगी देखने को मिली। दीपावली बाद नेता इस अभियान को और धार देने में जुटेंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कार्यसमिति बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने को उन्हें पार्टी का असली मालिक बताया था। वहीं यूपी में भाजपा सरकार की तुलना अंगद के पैर से करके हैट्रिक लगाने का संदेश दिया था। बैठक के बाद भाजपा ने सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में भीड़ भरी 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्राएं निकाल कर सूबे में चुनावी माहौल गर्माने का प्रयास किया है। पार्टी इस बार क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। खुद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत पश्चिम क्षेत्र से की थी। वे काशी भी जा चुके हैं। उनका दो दिनी गोरखपुर प्रवास भी चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में उनकी मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष ने पांच कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी के साथ भी मंथन किया।
दीपावली के बाद अभियान को और धार देंगे
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के घर जाने के अलावा वे तमाम कार्यकर्ताओं से भी मिले। बीते कुछ दिनों से तेवर दिखा रहे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के यहां जाकर नितिन नवीन ने सहयोगियों को साधने का संदेश भी दिया। कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद की पदयात्रा में रालोद नेताओं के साझा कदमताल में भी देखने को मिला। उधर, सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर भी एनडीए की ओर से लगातार सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। दीपावली बाद पार्टी अपने चुनावी अभियान को और धार देगी।
सहयोगी दलों से जीत की हैट्रिक लगाने का आह्वान
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को एनडीए के घटक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बुधवार को निषाद पार्टी के साथ ही अन्य सहयोगी दलों के विधायकों को बैठक में शामिल नहीं किया गया था। गुरुवार को हुई बैठक में गोरखपुर बस्ती मंडल में सहयोगी दलों के सात विधायक शामिल हुए, जिसमें से छह निषाद पार्टी के रहे। इसमें अपना दल के एक विधायक शामिल रहे। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरुवार को सहयोगी दलों के विधायकों से अलग से बैठक करने का आश्वासन दिया था। सहयोगी दलों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले विधायकों की बात सुनी। इसकी अगुआई चौरीचौरा से विधायक सरवन निषाद ने की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधायकों से कहा कि सभी जमीनी स्तर पर लगें। कार्यकर्ताओं से संवाद करें। आम जनता की समस्याओं को दूर करें। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इसको जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें। विधायकों का प्रदर्शन उनके ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। इसके लिए पार्टी सर्वे कराएगी। उन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाकर एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें