यूपी फतेह के लिए बीजेपी का ट्रिपल ‘एस’ प्लान, दीपावली बाद अभियान को दी जाएगी धार

लखनऊ, विशेष संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी मिशन-2027 की सफलता के लिए ‘ट्रिपल एस’ पर फोकस कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दो दिनी गोरखपुर प्रवास में यही संदेश दिया। चुनावी लक्ष्य भेदने को पार्टी जहां संगठन यानि कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने में लगी है, वहीं सरकार के स्तर पर और क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। तीसरा ‘एस’ सहयोगी दल हैं। भाजपा सहयोगियों के साथ भी एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश कर रही है। पूरब और पश्चिम दोनों जगह पार्टी की पदयात्राओं में इसकी बानगी देखने को मिली। दीपावली बाद नेता इस अभियान को और धार देने में जुटेंगे।

सहयोगी दलों से जीत की हैट्रिक लगाने का आह्वान

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को एनडीए के घटक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बुधवार को निषाद पार्टी के साथ ही अन्य सहयोगी दलों के विधायकों को बैठक में शामिल नहीं किया गया था। गुरुवार को हुई बैठक में गोरखपुर बस्ती मंडल में सहयोगी दलों के सात विधायक शामिल हुए, जिसमें से छह निषाद पार्टी के रहे। इसमें अपना दल के एक विधायक शामिल रहे। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरुवार को सहयोगी दलों के विधायकों से अलग से बैठक करने का आश्वासन दिया था। सहयोगी दलों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले विधायकों की बात सुनी। इसकी अगुआई चौरीचौरा से विधायक सरवन निषाद ने की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधायकों से कहा कि सभी जमीनी स्तर पर लगें। कार्यकर्ताओं से संवाद करें। आम जनता की समस्याओं को दूर करें। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इसको जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें। विधायकों का प्रदर्शन उनके ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। इसके लिए पार्टी सर्वे कराएगी। उन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाकर एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा।