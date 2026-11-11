यूपी में BJP का टिकट फॉर्मूला बदलेगा? MLC भी लड़ सकते हैं चुनाव, कई विधायकों के कटेंगे टिकट!

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन अनुभवी नेताओं को सीधे जनता के बीच चुनावी मैदान में उतारने से राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह दोगुना होगा और उन क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत होगी।

उत्तर प्रदेश भाजपा की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति का सबसे अहम गढ़ है।

2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी खबर के मुताबिक, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यूपी में अपने उम्मीदवारों के चयन का पूरा खाका बदलने जा रहा है। पार्टी इस बार अपने अधिकांश विधान परिषद सदस्यों (MLCs) को सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मीनें, भाजपा के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि पार्टी आलाकमान ने अपने सभी MLCs को चुनाव की तैयारियों में जुटने और अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों में मजबूत जीत की संभावना वाली विधानसभा सीटों की पहचान शुरू करने का स्पष्ट संदेश दे दिया है।

कौन-कौन दिग्गज मैदान में उतरेंगे? पार्टी के इस संभावित फैसले से उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्रियों और सांगठनिक दिग्गजों की सीधी विधानसभा चुनाव में एंट्री होने जा रही है। जिन प्रमुख MLCs को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा तेज है, उनमें शामिल हैं:

कट सकता है कई विधायकों का टिकट भाजपा का यह नया दांव केवल MLCs को मैदान में उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी अपने मौजूदा विधायकों पर बड़े पैमाने पर गाज गिराने की तैयारी में है।

स्थानीय स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से निपटने के लिए भाजपा 2027 में अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है।

पार्टी आंतरिक सर्वे, क्षेत्रीय जातीय समीकरणों, जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शन और सांगठनिक फीडबैक के आधार पर ही अंतिम टिकट तय करेगी।

MLCs को टिकट देने से जहां अनुभवी सांगठनिक नेताओं को सीधे विधानसभा में लाया जा सकेगा, वहीं कमजोर सीटों पर नए और मजबूत चेहरों को मौका देने की गुंजाइश भी बनेगी।