यूपी विधानसभा चुनावों से पहले नगर निकायों में बढ़ी बीजेपी की ताकत, नामित पार्षदों का ऐलान

नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में नामित पार्षदों की इस सूची का लंबे समय से इंतजार था। सोमवार को प्रमुख सचिव नगर विकास की ओर से सदस्यों को नामित किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। पिछले महीने भाजपा संगठन ने इन नामों पर विस्तृत मंथन किया था।

UP News: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले यूपी के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ताकत और बढ़ गई है। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उनकी सेवाओं का इनाम भी मिला है। सरकार ने विभिन्न जिलों में नामित पार्षदों के नामों का ऐलान कर दिया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मनोनीत (नामित) पार्षदों की इस सूची का लंबे समय से इंतजार था। सोमवार को प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद की ओर से सदस्यों को नामित किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। पिछले महीने सूची को अंतिम रूप देकर नगर विकास विभाग के पास भेजा गया था। 761 निकायों में कुल 2802 सदस्य नामित किए गए हैं। नगर निगमों में सर्वाधिक 10-10, नगर पालिका परिषद में पांच-पांच और नगर पंचायतों में तीन-तीन सदस्य नामित किए गए हैं। नगर पालिका अधिनियम-1916 में दी गई व्यवस्था के आधार पर इन सदस्यों को नामित किया गया है।

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सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे सदस्य मनोनयन के बाद नए सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, अधिसूचना में इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। निर्वाचित पार्षदों की तरह इन्हें भी सदन में बैठने का अधिकार होता है और जनहित के मुद्दों पर इनसे राय ली जाती है। नगर निगम प्रशासन चाहे तो मेयर के सुझाव पर विकास निधि में नामित सदस्यों का कोटा भी तय कर सकता है। इनके सुझाव के आधार पर विकास कार्य कराए जाते हैं।

यहां देखें विभिन्न जिलों में नामित पार्षदों की विस्तृत सूची-

गोरखपुर नगर निगम में इन्हें मिली तवज्जो गोरखपुर नगर निगम में मनोनीत किए गए 10 पार्षदों में पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वालों को तव्वजो मिली है। इसके साथ जातिगत समीकरण को भी साधा गया है। मनोनयन में भाजपा ने ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, दलित, पिछड़ा के साथ ही सभी वर्गों को तरजीह दी गई है। भाजपा ने पार्षदों के मनोनयन में सर्वण जाति के साथ ही सपा के पीडीए के काट को ठीक से साधा है। मनोनीत पार्षदों में पिछड़ी, दलित, वैश्य समाज को भी सम्मान दिया गया है। मनोनीत हुए दुर्गेश बजाज गोरखनाथ मंदिर के करीबी के साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के मनोनीत सदस्य हैं। उनके पिता स्व.बाल कृष्ण बजाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। वहीं वीर सिंह सोनकर भी हिन्दू युवा वाहिनी के महानगर उपाध्यक्ष के साथ ही पूर्व में भी मनोनीत पार्षद रहे हैं। उन्हें भी मंदिर का करीबी माना जाता है। वहीं आलोक सिंह विशेन पूर्व पार्षद रहे हैं। तो वहीं रितेश सिंह बब्बू भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। टिकट बंटवारे में रितेश और पिंटू गौड को लेकर खूब जोर आजमाइश हुई थी। आलोक सिंह विशेन और रितेश दोनों को पार्टी ने पिछले निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया था। लेकिन दोनों नेताओं ने पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अष्टभुजा श्रीवास्तव मालवीय नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में उनकी सक्रियता रही है। वहीं चंदन आर्या महानगर भाजपा में मीडिया प्रभारी हैं। वहीं शिवम पांडेय महानगर कार्यालय में काफी सक्रिय रहे हैं। अरविंद निषाद और ममता जायसवाल पार्टी की गतिविधियों के साथ ही समाज सेवा में भी सक्रिय रहे हैं।

अवध क्षेत्र में इन्हें मिला मौका- अवध क्षेत्र के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जिलों के नगर पालिका परिषदों में पांच-पांच सदस्य नामित किए गए हैं। रुदौली अयोध्या पालिका परिषद प्रमोद द्विवेदी, श्रीकृष्ण लोधी, शिव कुमारी रावत, पूनम गुप्ता व राजकिशोर सिंह को सदस्य नामित किया गया है। भिनगा श्रावस्ती सरिता सिंह, ज्ञान प्रकाश जायसवाल, अश्वनी मौर्य, राकेश साहू और अरविंद गुप्ता को सदस्य नामित किया गया है। कर्नेलगंज गोंडा भूपेंद्र सिंह सलूजा, ओम प्रकाश गौतम, मधु वर्मा, मुकेश चंद्र खेतान व शिवशंकर भट्ट को नामित किया गया है। नवाबगंज गोंडा चंदन कुमार श्रीवास्तव, कन्हैया लाल कौशल, कृष्ण गोपाल, आशीष कुमार तिवारी व वीरेंद्र कुमार गुप्ता को नामित किया गया है। गोंडा नगर पालिका परिषद में मनीष द्विवेदी, संदीप कुमार पांडेय, अनामिका चौधरी, रामगोपाल साहू, उमेश सिंह को नामित किया गया है।

बहराइच नितिन रूपानी, सुनील श्रीवास्तव, रीती निगम, बैजनाथ रस्तोगी, विपिन यज्ञसैनी को नामित किया गया है। नानपारा बहराइच में मनीष मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, ऊषा सिंधानिया, तीर्थराम साहू, चमन लाल चौरसिया को नामित किया गया है। बलरामपुर मनोज आर्य, रत्ना श्रीवास्तव, सौरभ तुल्सायन, सुनीता मिश्रा, जयंत सिंह को नामित किया गया है। उतरौला पालिका परिषद में अंकुर गुप्ता, रमेश चंद्र जायसवाल, प्रतिमा रानी, मोल्हू राम, प्रहलाद सोनी को नामित किया गया है।

नवाबगंज बाराबंकी चंद्रहास वर्मा, मनोज कुरील, रामेश्वरी त्रिवेदी, अभिषेक गुप्ता, चांदनी सिंह को नामित किया गया है। जलालपुर अंबेडकरनगर आशाराम मौर्य, सुरेश गुप्ता, विकास कुमार सोनकर, रामवृक्ष भार्गव, गौरव उपाध्याय को नामित किया गया है। अकबरपुर ज्ञान मोदनवाल, राजेश्वर गौतम, प्रेमचंद्र वर्मा, बजरंगी पाठक, राजेश्वरी वर्मा, टांडा अंशु वग्गा, संजीव जायसवाल, रिदम खन्ना, गौतम उपाध्याय, संदीप मांझाी को नामित किया गया है।

खैराबाद सीतापुर कुलपीप जायसवाल, सिंधु गुप्ता, राजेश कुमार मिश्रा, बलरामकृष्ण पांडेय, मुस्कान वाल्मीकि को नामित किया गया है। महमूदाबाद शिवपाल रावत, किरन यादव, भृगांक वर्मा, आशुतोष वाजपेयी, कालिका प्रसाद को नामित किया गया है। बिसवां विजय कुमार वर्मा, रश्मि जैन, मनोज कुमार राजवंशी, कौशल किशोर, पंकज गुप्ता नामित किए गए हैं। मिश्रिख नैमिषारण्य अंकित शुक्ला, देवेंद्र नंदवंशी, आलोक सिंह, शुभम दीक्षित, संदीप राजवंशी और सीतापुर नगर पालिका परिषद में मदेश राठौर, विजय शुक्ला, मधु श्रीवास्तव, सीमा कुमारी, अनीता मिश्रा को नामित किया गया है। लहरपुर में विनीत कुमार गुप्ता, संजीव शुक्ला, उमेश मेहरोत्रा, सोनू रस्तोगी व देवेश कुमार अवस्थी को सदस्य नामित किया गया है।