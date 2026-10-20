बीजेपी की राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम का ऐलान, यूपी से निखिल, हर्षवर्धन और विनीत के नाम

भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। इसमें यूपी से 3 पदाधिकारी बनाए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आदेश पर पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। निखिल मणि तिवारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हर्षवर्धन सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान मंगलवार को हो गया। इस टीम में यूपी से तीन पदाधिकारी बनाए गए हैं। निखिल मणि तिवारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हर्षवर्धन सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं, विनीत वत्स त्यागी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आदेश पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और अन्य दायित्वों पर नियुक्ति की जा रही है।

निखिल मणि तिवारी समेत भाजयुमो में कुल सात नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनमें जम्मू-कश्मीर से विधायक शगुन परिहार, यूपी से निखिल मणि तिवारी, नागालैंड से अरविंद दमानी, तेलंगाना से मालोथ कोमाली नाइक, बिहार से राज राजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल से विधायक सौमेन करफा और छत्तीसगढ़ से भूपेंद्र नाग शामिल हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश से हर्षवर्धन सिंह के अलावा ओडिशा की अर्पिता अपराजिता बदेना और आंध्र प्रदेश के मिट्टा वामशी कृष्णा को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी यूपी से भाजयुमो के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से ही बनाए गए हैं। विनीत वत्स त्यागी को यह जिम्मेदारी मिली है। वहीं राजस्थान से देवव्रत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

गुजरात के ध्रुव पंडित बने केंद्रीय कार्यालय प्रभारी राष्ट्रीय सचिव के पद पर असम के बिस्वजीत खौंड, मध्य प्रदेश के आशीष झाला, महाराष्ट्र की सयाली रघुनाथ कुलकर्णी, राजस्थान के हिमांशु शर्मा, पंजाब के सरदार अरमानजोत बराड़, झारखंड के अमन यादव और बिहार के राहुल झा को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के विनीत वत्स त्यागी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान के देवरत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात के ध्रुव पंडित को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी और दिल्ली के मोहित सोनी को केंद्रीय कार्यालय सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।