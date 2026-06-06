बूचड़खानों से चंदा लेकर सरकार चला रही भाजपा, अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा
मैनपुरी पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर केंद्र और यूपी सरकार को एक बार फिर घेरा। शंकराचार्य ने कहा कि गाय के नाम पर सत्ता में आए, अब उसे ही दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया।
Avimukteshwaranand News: गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 81 दिवसीय गोरक्षा यात्रा पर निकले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर केंद्र और यूपी सरकार का घेराव किया। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव में रात्रि विश्राम करने पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनंद ने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग करके सत्ता में आने वाली केंद्र और राज्य सरकार ने गाय को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। वेदों में भी गाय को माता कहा गया। लेकिन यह सरकार बूच़डखानों से चंदा लेकर सरकार चला रही है और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने से बच रही है।
शंकराचार्य ने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग आज की नहीं है, गाय को सदियों से राष्ट्रमाता माना गया है। जिस तरह विदेशियों ने भारत का नाम बार-बार बदला लेकिन देश आजाद हुआ तो फिर से भारत का नाम भारत हो गया। इसी तरह गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारों की गलत नीतियों की वजह से देश के युवा कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। शंकराचार्य करहल क्षेत्र के ग्राम बीबामऊ मैं भी पहुंचे और वहां ग्रामीण से गो संरक्षण के लिए गोदान केंद्र बनाने का आवाहन किया। इससे पूर्व कॉलेज परिसर में हवन पूजन हुआ।
हर विधानसभा में बनाएंगे गो संरक्षण केंद्र
शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा छेत्र में लोगो के सहयोग से गोदान केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक घर से लोग एक नोट का चंदा दें। इस गोदान केंद्र में पलने वाली गायो का दूध बेचा नही जाएगा। एकत्रित होने वाली धनराशि से गौरक्षण का कार्य होगा। उनकी यात्रा का मकसद, गौसंरक्षण के ज़रिए, कृषि विकास, और किसानों की आय बढ़ाने का भी है। इससे पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद यादव ने अपने पत्नी के साथ उनकी आरती उतारी। कार्यक्रम में सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ सपा नेता अजीत यादव, पूर्व प्रधान योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
संसद डिंपल ने शंकराचार्य का किया स्वागत
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी 81 दिवसीय गोरक्षा यात्रा के साथ शनिवार को सैफई पहुंचे। यहां अविमुक्तेश्वरानंद का सांसद डिंपल ने आरती उतारकर स्वागत किया। कुछ देर रुकने के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचवि शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव और करहल विधायक तेज प्रताप यादव ने उनसे बातचीत की। 81 दिवसीय गतिविष्ट यात्रा का इटावा में कई जगह स्वागत किया गया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।