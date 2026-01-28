आपने स्वाहा कर दिया; UGC के नए नियमों पर BJP में उबाल, कलराज के बाद बृजभूषण भी कूदे

संक्षेप: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज को बांटने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपने गांव में अपने आवास पर विभिन्न वर्गों के छोटे-छोटे बच्चों के साथ खड़े दिख रहे बृजभूषण ने कहा कि ये सभी बच्चे साथ में खेलते हैं।

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश और यूपी के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच भाजपा में भी उबाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए वापस लेने की मांग की तो गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी इसके खिलाफ आ गए। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज को बांटने वाला है। बांटने वाला कानून वापस होना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपने गांव में अपने आवास पर विभिन्न वर्गों के छोटे-छोटे बच्चों के साथ खड़े दिख रहे बृजभूषण ने कहा कि ये सभी बच्चे साथ में खेलते हैं। पिछले पांच साल से ये रोज शाम को आते हैं। घर पर जो भी रहता है, साथ में बैठकर उसका नाश्ता करते हैं। अभी एक से आठ जनवरी तक मैंने सनातन कथा कराई। 52 जाति-समाज के धर्मगुरुओं से उद्घाटन कराया। मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बनाकर हमारे उस मिशन को स्वाहा ही कर दिया। आइए मैं दिखाता हूं कि कौन सा समाज ऐसा है जिसने उस कथा में सहयोग नहीं किया।

यह कोई कानून के नाते नहीं खेल रहे हैं। यह हमारी सनातन परंपरा रही है। जो नीचे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना, उन्हें ऊपर लेकर आना यही हमारी परंपरा है। समाज ऑफिस में बैठकर नहीं चलाया जा सकता है। गांव आइए, यहां देखिए कि किस तरह सभी वर्गों के बच्चे साथ में मिलकर खेलते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। कोई बच्चा किसी की जाति नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर में किसी ओबीसी या दलित को एंट्री न दी जाए। आप ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। आप से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा न करिए।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सवर्ण समाज के लोगों से अपील की कि वे ओबीसी और दलित समाज के लोगों से संपर्क करें। उनसे इसका विरोध करने को कहें क्योंकि गांव में हम सब एक साथ रहते हैं। गांव में कोई शादी भी होती है तो उसमें भी हर आदमी का कोई न कोई हक है, नेग है। यह हमारी परंपरा है। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। हां, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो उसको सजा दीजिए। गलत करने वाले के साथ कोई नहीं खड़ा है। वैसे भी इसके पहले आपने कानून बनाए। क्या दलितों-महिलाओं के साथ अत्याचार रुक गया? रुका नहीं बल्कि दुरुपयोग की खबरें आने लगीं।

जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यदि जरूरत होगी तो इस कानून के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे लेकिन आंदोलन में सिर्फ क्षत्रिय नहीं होंगे। दलित और पिछड़े भी होंगे। ऐसे बांटने वाले कानून की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव कैसे चलता है इसको देखना होगा। भाईचारा स्थापित करिए। यह कानून समाज को बांट देगा। आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान होगा। इस कानून से ये बच्चे बंट जाएंगे।