पहला नारा 'अब की बारी बांके बिहारी' और दूसरा नारा निकला है 'राधे-राधे कमल खिला दें'। यह दोनों नारे सुनने में आपको सामान्य से लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों नारों के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है।

कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बैठक से निकले दो प्रमुख नारों के पीछे पार्टी की विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक रणनीति काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने यानी हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मथुरा में आयोजित दो दिवसीय मंथन बैठक के बाद अपनी चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस दो दिनों के मंथन से दो नारे निकले हैं। पहला नारा 'अब की बारी बांके बिहारी' और दूसरा नारा निकला है 'राधे-राधे कमल खिला दें'। यह दोनों नारे सुनने में आपको सामान्य से लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों नारों के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है।

कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बैठक से निकले दो प्रमुख नारों के पीछे पार्टी की विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक रणनीति काम कर रही है।

'अबकी बारी, बांके बिहारी': यह नारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने का संकेत देता है।

'राधे-राधे, कमल खिला दे': इस नारे को मुख्य रूप से राज्य की महिला मतदाताओं यानी आधी आबादी को जोड़ने के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो उस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 46% महिला वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 33% महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ था।

महिला मतदाताओं को साधने का 'मेगा प्लान' पार्टी प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर महिलाओं से सीधा संवाद करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से बनाई जाने वाली विशेष महिला टीम हर विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर संपर्क करेगी।

यह टीम महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, जैसे मिशन शक्ति केंद्र, जननी सुरक्षा योजना और एंटी-रोमियो स्क्वाड की उपलब्धियों और महिला सुरक्षा से जुड़े फैसलों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएगी।