'राधे-राधे और बांके बिहारी', इन दो नारों के जरिए यूपी में बीजेपी कर रही वापसी की तैयारी
पहला नारा 'अब की बारी बांके बिहारी' और दूसरा नारा निकला है 'राधे-राधे कमल खिला दें'। यह दोनों नारे सुनने में आपको सामान्य से लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों नारों के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है।
उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने यानी हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मथुरा में आयोजित दो दिवसीय मंथन बैठक के बाद अपनी चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस दो दिनों के मंथन से दो नारे निकले हैं। पहला नारा 'अब की बारी बांके बिहारी' और दूसरा नारा निकला है 'राधे-राधे कमल खिला दें'। यह दोनों नारे सुनने में आपको सामान्य से लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों नारों के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है।
कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बैठक से निकले दो प्रमुख नारों के पीछे पार्टी की विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक रणनीति काम कर रही है।
'अबकी बारी, बांके बिहारी': यह नारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने का संकेत देता है।
'राधे-राधे, कमल खिला दे': इस नारे को मुख्य रूप से राज्य की महिला मतदाताओं यानी आधी आबादी को जोड़ने के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो उस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 46% महिला वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 33% महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ था।
महिला मतदाताओं को साधने का 'मेगा प्लान'
पार्टी प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर महिलाओं से सीधा संवाद करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से बनाई जाने वाली विशेष महिला टीम हर विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर संपर्क करेगी।
यह टीम महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, जैसे मिशन शक्ति केंद्र, जननी सुरक्षा योजना और एंटी-रोमियो स्क्वाड की उपलब्धियों और महिला सुरक्षा से जुड़े फैसलों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएगी।
'मथुरा पंचामृत' के पांच प्रमुख चुनावी मुद्दे
मथुरा मंथन में 2027 के चुनाव के लिए जिन पांच मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी है, उन्हें 'मथुरा पंचामृत' नाम दिया गया है।
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर: सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीसरी बार सरकार बनने पर अगले 6 महीनों के भीतर मंदिर निर्माण की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाने और मध्य प्रदेश की भोजशाला (रिपोर्ट में 'पौधशाला' उल्लिखित) की तर्ज पर कानूनी व प्रशासनिक विकल्पों पर विचार करने की बात सामने आई है।
- राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत: सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से रखना।
- समान नागरिक संहिता (UCC): देश और प्रदेश में समान कानून के मुद्दे को चुनावी चर्चा में आगे बढ़ाना।
- कानून-व्यवस्था और सुरक्षा: अपराध और माफिया राज के खात्मे को 'ब्रांड योगी' की प्रमुख ताकत के रूप में पेश करना।
- इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास: राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र व राज्य की 'डबल इंजन सरकार' की जनकल्याणकारी योजनाओं को आधार बनाना।
बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग
उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे को हर हाल में आगे बढ़ाया जाएगा और आगामी चुनावों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सपने पूरे नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि राज्य में सपा, बसपा या एआईएमआईएम (AIMIM) को सफलता नहीं मिलेगी और बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।