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नॉमिनेटेड पार्षदों के जरिए BJP की निकाय साधने की तैयारी; कानपुर, झांसी, प्रयागराज में इनकी खुली लॉटरी

Mar 17, 2026 07:18 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, कानपुर
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आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कानपुर में भाजपा के 10 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नगर निगम सदन में पार्षद नामित किया गया है। इसके अलावा झांसी और प्रयागराज में भी पार्षदों को मनोनित किया गया है।

नॉमिनेटेड पार्षदों के जरिए BJP की निकाय साधने की तैयारी; कानपुर, झांसी, प्रयागराज में इनकी खुली लॉटरी

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कानपुर में भाजपा के 10 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नगर निगम सदन में पार्षद नामित किया गया है। शासन ने इनकी सूची जारी की है। जिसमें भाजपा उत्तर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय सिंह सेंगर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में कोपरगंज से पार्षद रहे रमेश चंद्र हटी वाल्मीकि अब फिर से नगर निगम सदन में बैठेंगे। खास बात है कि नामित पार्षदों की सूची में जातीय समीकरण का खूब ख्याल रखा गया है। दो महिलाओं को भी शामिल किया गया है। वहीं घाटमपुर और बिल्हौर नगर पालिका के साथ ही बिठूर और शिवराजपुर नगर पंचायत के लिए भी सदस्य नामित किए गए हैं।

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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद द्वारा कानपुर नगर निगम के लिए सरदार नीतू सिंह निवासी किदवई नगर, राजेश श्रीवास्तव निवासी गोविंद नगर, दिनेश बाबा सविता निवासी विनायकपुर, विजय सेंगर निवासी गीता नगर, रमेश हटी वाल्मीकि निवासी लक्ष्मीपुरवा आर्य नगर, विजय पटेल (विनय) निवासी रतनलाल नगर, आदित्य शुक्ला निवासी खाऊखेड़ा महाराजपुर, कमला साहू निवासिनी कर्नलगंज सीसामऊ, निधि बाजपेयी निवासिनी रामलला रोड रावतपुर और सुभाष गौड़ निवासी पटकापुर को पार्षद के रूप में नामित किया है।

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घाटमपुर और बिल्हौर में भी पांच-पांच सदस्य

घाटमपुर नगर पालिका के लिए राजेश सिंह निवासी कुष्माण्डा नगर, शोभित सेंगर निवासी जवाहर नगर पश्चिम, सीता श्री निवासिनी आछी मोहाल, हरिओम गुप्ता निवासी अशोक नगर उत्तरी और गोविंद सचिव निवासी बसंत विहार सदस्य नामित हुए। बिल्हौर नगर पालिका के लिए ओमी कुशवाहा निवासी मुनेश्वर अवस्थी नगर, विपिन प्रजापति निवासी बिल्हौर कस्बा, सुनीता कटियार निवासिनी वैष्णव नगर, राम नरायण गुप्ता निवासी सुभाष नगर और अनुज अवस्थी निवासी मुनेश्वर नगर सदस्य नामित हुए हैं।

बिठूर और शिवराजपुर के सदस्य

बिठूर नगर पंचायत के लिए हरिश्चंद्र गोस्वामी निवासी मैरावली नगर, राम किशोर कुशवाहा निवासी तात्या टोपे नगर, बिट्टन वर्मा निवासिनी लवकुश नगर, शिवराजपुर नगर पंचायत के लिए मनोज पाण्डेय निवासी मक्खन सिंह नगर, राम सेवक सिंहल निवासी सत्यप्रकाश मालवीय नगर और अभिषेक विश्वकर्मा निवासी वार्ड नंबर दो सदस्य नामित किए गए हैं।

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प्रयागराज में अखिलेश, राजेश कुशवाहा समेत 10 मनोनीत पार्षद तय

प्रयागराज में नगर निगम कार्यकारिणी के पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह और पूर्व पार्षद राजेश कुशवाहा समेत 10 नामित पार्षदों की घोषणा हो गई। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद ने सोमवार को नाम घोषित किए।

अखिलेश सिंह, राजेश कुशवाहा, स्वारिका भारद्वाज, श्याम चंद्र हेला, दुर्गेश नंदिनी, बब्बन प्रजापति, दिलीप केसरवानी, प्रवीण भारतीय, अरुण कुमार मिश्रा और लाल बहादुर साहू को पार्षद मनोनीत किया गया है। इनमें अखिलेश सिंह दो बार पार्षद, पांच बार कार्यकारणी सदस्य और दो बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राजेश कुशवाहा भी पूर्व में तीन बार पार्षद रह चुके हैं।

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झांसी में इन्हें बनाया गया पार्षद

झांसी में धर्म कसौरिया, कमलेश कुसुम कुशवाहा, सुनील विश्ववकर्मा, नीलेश त्रिपाठी, सत्यकाम पुरोहित, संजय वाल्मीकि, पन्नालाल प्रजापति, आदर्श गुप्ता, वरूण जैन और प्रीति माहौर को पार्ष मनोनीत किया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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