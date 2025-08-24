BJP people kill Pooja Pal, we go to jail; Akhilesh Yadav said- Central should investigate the threat पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे, जेल हम चले जाएंगे; अखिलेश यादव बोले- केंद्र सरकार कराए खतरे की जांच, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP people kill Pooja Pal, we go to jail; Akhilesh Yadav said- Central should investigate the threat

पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे, जेल हम चले जाएंगे; अखिलेश यादव बोले- केंद्र सरकार कराए खतरे की जांच

सपा से जान का खतरा बताते हुए अपनी हत्या की आशंका जताने वाली  विधायक पूजा पाल को लेकर अब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे और जेल हम चले  जाएंगे।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे, जेल हम चले जाएंगे; अखिलेश यादव बोले- केंद्र सरकार कराए खतरे की जांच

समाजवादी पार्टी से पिछले दिनों निकाली गईं विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव को दोषी होंगे। इसी को लेकर रविवार को अखिलेश यादव ने बेहद गंभीर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब पूजा पाल को खतरे को लेकर सवाल आया तो अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद गंभीर सवाल है। कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, यह कैसे संभव है। अखिलेश ने कहा कि अब अगर बीजेपी वाले मार देंगे तो जेल हम चले जाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि हालांकि यह बात नहीं बोलनी चाहिए।

अखिलेश ने कहा कि किसी के मन में अगर अपनी जान को खतरा हो तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह पता चलना चाहिए कि कौन ऐसे लोग और किस संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं। जान के खतरे की सरकार जांच कराए। अखिलेश ने इसके साथ ही कहा कि हमें यूपी की सरकार पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए।

ये भी पढ़ें:मेरी हत्या हुई तो अखिलेश दोषी, पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख खूब सुनाया

अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने केंद्र के गृह मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है। हमें उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। यूपी की सरकार से न्याय की उम्मीद तो हम लोगों को नहीं है। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि इतने साल तक पूजा पाल हमारे साथ थीं। तब उन्हें कोई खतरा नहीं था। अब क्यों खतरा है यह सब लोग समझते भी हैं।

क्या है पूजा पाल चिट्ठी में

पूजा पाल ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को पत्र लिखा था। इसमें लिखा कि समाजवादी पार्टी के लोग शोसल मीडिया पर गाली और धमकियां दे रहे हैं। यहां तक कि जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। किन्तु मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई। अब मुझे मौत भी मिले तो गर्व ही होगा। इसके साथ लिखा कि आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिये छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियो का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इसलिये सम्भव है मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या हो जाय। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी अखिलेश यादव को ही माना जाय।

BJP Samajwadi Party Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |