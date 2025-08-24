पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे, जेल हम चले जाएंगे; अखिलेश यादव बोले- केंद्र सरकार कराए खतरे की जांच

सपा से जान का खतरा बताते हुए अपनी हत्या की आशंका जताने वाली विधायक पूजा पाल को लेकर अब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे और जेल हम चले जाएंगे।

समाजवादी पार्टी से पिछले दिनों निकाली गईं विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव को दोषी होंगे। इसी को लेकर रविवार को अखिलेश यादव ने बेहद गंभीर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब पूजा पाल को खतरे को लेकर सवाल आया तो अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद गंभीर सवाल है। कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, यह कैसे संभव है। अखिलेश ने कहा कि अब अगर बीजेपी वाले मार देंगे तो जेल हम चले जाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि हालांकि यह बात नहीं बोलनी चाहिए।

अखिलेश ने कहा कि किसी के मन में अगर अपनी जान को खतरा हो तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह पता चलना चाहिए कि कौन ऐसे लोग और किस संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं। जान के खतरे की सरकार जांच कराए। अखिलेश ने इसके साथ ही कहा कि हमें यूपी की सरकार पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए।

अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने केंद्र के गृह मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है। हमें उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। यूपी की सरकार से न्याय की उम्मीद तो हम लोगों को नहीं है। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि इतने साल तक पूजा पाल हमारे साथ थीं। तब उन्हें कोई खतरा नहीं था। अब क्यों खतरा है यह सब लोग समझते भी हैं।