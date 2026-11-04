'चुनौती देकर खुद भाग गए', चुनाव न लड़ने पर अखिलेश यादव को बीजेपी ने बताया 'रणछोर'

अखिलेश यादव ने कहा है कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव खुद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखा पलटवार करते हुए सपा प्रमुख को 'रणछोड़' करार दिया है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव खुद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखा पलटवार करते हुए सपा प्रमुख को 'रणछोड़' करार दिया है।

वाराणसी में अखिलेश का ऐलान: जो शुभ है, वही करेंगे मंगलवार को वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वे 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने मजाकिया और रणनीतिक अंदाज में कहा, "हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसलिए वही करेंगे जो हमारे लिए शुभ साबित हो।"

दरअसल सपा प्रमुख ने अपनी बात को तर्क देते हुए कहा कि 2012 में भी वे लोकसभा सांसद रहते हुए ही सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी वे सांसद रहते हुए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

वाराणसी की किसी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों से ही चुटकी लेते हुए कहा, "तुम ही सीट तय कर के बता दो।" उनसे यह सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि

BJP बोली 'रणछोड़ अखिलेश' अखिलेश यादव के इस बयान के तुरंत बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक) पर पोस्ट साझा कर सपा प्रमुख पर जोरदार हमला बोला।

पंकज चौधरी ने लिखा, "पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए"। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश पहले तो बड़ी-बड़ी चुनौतियां देते हैं और जब मैदान में उतरने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश अब सीधे लोकसभा सांसद रहते हुए बिना विधानसभा चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? यह बिना चुनाव कराए सत्ता बदलने जैसा है, जो समाजवादियों का असली चरित्र है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए लिखा, "जब सपा सत्ता में थी तब अखिलेश नोएडा जाने से डरते थे और अब वे चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं।"

ओपी राजभर का भी हमला- 'आइए, हो जाए दो-दो हाथ' इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव के मैदान न उतरने के फैसले पर चुनौती दी।