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PDA की काट बनेगा भाजपा का ओबीसी दांव! यूपी बीजेपी की नई टीम में पिछड़े वर्ग के 30 चेहरे

sandeep हिन्दुस्तान, राजकुमार शर्मा, लखनऊ
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यूपी भाजपा ने 2027 और 2029 चुनावों को ध्यान में रखते हुए 64 सदस्यीय नई टीम घोषित की है। इसमें 30 ओबीसी चेहरों को जगह देकर विपक्ष के पीडीए की काट का संदेश दिया गया है। महिलाओं, दलितों और विभिन्न जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे व्यापक सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश दिखी।

PDA की काट बनेगा भाजपा का ओबीसी दांव! यूपी बीजेपी की नई टीम में पिछड़े वर्ग के 30 चेहरे

यूपी चुनाव 2027 और लोकसभा चुनाव 2029 के मद्देनजर यूपी बीजेपी ने 64 नामों वाली नई टीम का ऐलान किया है। इसमें 52 प्रदेश पदाधिकारी, छह क्षेत्रीय अध्यक्ष और छह मोर्चा अध्यक्ष शामिल थे। पार्टी की इस सूची में जहां नये चेहरों की भरमार दिखी, वहीं चुनावी छाप भी स्पष्ट दिखाई दी। सबसे खास यह कि 64 में से 30 चेहरे ओबीसी हैं। इसे विपक्ष के पीडीए की काट के रूप में भाजपा का ओबीसी दांव माना जा रहा है। वहीं पहले की तुलना में प्रदेश टीम में अधिक जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चलीं मेराथन बैठकों के बाद आखिरकार मंथन के मोती फूटे। सूची में मिशन-2027 को लेकर बिछाई गई सियासी बिछात दिखाई दी।

आधी आबादी की भी हिस्सेदारी बढ़ी

एक ओर जहां प्रदेश टीम का आकार बढ़ाकर अधिक चेहरों के समायोजन का प्रयास किया गया, वहीं आधी आबादी की हिस्सेदारी भी बढ़ाई गई। पिछड़ों और अगड़ों को तरजीह के साथ ही दलितों को भी साधने का प्रयास किया गया है। घोषित 64 पदाधिकारियों की टीम में 30 पिछड़े, 27 सामान्य, छह अनुसूचित

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ओबीसी पर दिखा अतिरिक्त प्रेम

ब्राह्मणों के दर्जनभर चेहरे समायोजित किए गए हैं। इनमें ब्रज बहादुर, अभिजात मिश्रा, अर्चना मिश्रा जबकि सात क्षत्रिय पदाधिकारी बनाए गए हैं। पांच भूमिहार, दो वैश्य और एक कायस्थ को जगह दी गई है। पार्टी ने पिछड़ों को किस तरह तरजीह दी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले चार क्षेत्रीय अध्यक्षों को प्रमोशन दिया गया है जबकि इनमें से कइयों के खिलाफ गंभीर शिकायतें लखनऊ से दिल्ली तक थीं।

जातीय समीकरण

सामान्य-27

12 ब्राह्मण, 7 क्षत्रिय, 5 भूमिहार, 2 वैश्य, एक कायस्थ

ओबीसी-30

जाट-3, यादव-2, कुर्मी-3, पाल-2, शाक्य-2, गुर्जर-2, लोधी-2, खटीक-1, कुशवाह-1, मौर्य-1, बिंद-1, निषाद-1, सैनी-1, गिरि-1, कलार-1, शिवहरे-1, विश्वकर्मा-1, राजभर-1, चौरसिया-1, तेली-1, लोनिया चौहान-1

दलित-6 पासी-3, कोरी-1, वाल्मीकि-1, जाटव-1

एसटी-1, गोंड-1

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जातीय समीकरण साधने की कोशिश

घोषित 64 नामों में 31 से अधिक जातियों को समायोजित किया गया है। इनमें केवल ओबीसी वर्ग की ही 21 जातियां शामिल हैं। जाटों को साधने के लिए मथुरा के मांट विधायक राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं मोहित बेनीवाल को रिपीट किया गया है जबकि पश्चिम से ठाकुर क्षेत्रीय अध्यक्ष के हटने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश राणा को प्रदेश टीम में जगह दी गई है। वहीं पूरब में कुर्मी, राजभर, लूनिया, तेली आदि जातियों को साधा गया है।

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