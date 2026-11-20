यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का नया प्लान तैयार है। मतदाताओं को अपने पाले में लाने और उनसे जनसंपर्क करने के लिए पुरुषों की तर्ज पर हर विधानसभा सीट पर महिला प्रवासी भी उतरेंगी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नए प्लान के तहत मतदाताओं को अपने पाले में लाने और उनसे जनसंपर्क करने के लिए पुरुषों की तर्ज पर हर विधानसभा सीट पर महिला प्रवासी भी उतरेंगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवासी बैठक शुक्रवार को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में हुई। इसमें आठ राज्यों की 403 महिला विस्तारकों ने हिस्सेदारी की। उन्हें बैठक में जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया।

यूपी भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, पार्टी की सहप्रभारी मेधा कुलकर्णी, पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने इस दौरान महिला विस्तारकों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित आठ राज्यों से 403 महिला विस्तारकों ने हिस्सा लिया। विनोद तावड़े ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारक बहनों को प्रवास के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान को गति देना है। बहनों को घर-घर पहुंचकर आमजन और मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने में योगदान देना है। महिलाओं को संगठन से जोड़कर बूथ स्तर तक भाजपा की पहुंच और प्रभाव को और अधिक मजबूत बनाना है।

चुनाव जनविश्वास और जनसंपर्क का व्यापक अभियान : पंकज चौधरी पंकज चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक तैयारी नहीं, बल्कि संगठन की सामूहिक शक्ति, जनविश्वास और जनसंपर्क का व्यापक अभियान है। इसमें महिला शक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा में बहनें सिर्फ महिला कार्यकर्ता नहीं बल्कि वे भाजपा की स्टार प्रचारक हैं। मातृशक्ति के साथ संवाद करके उन्हें भाजपा की विचारधारा और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में भयमुक्त उत्तर प्रदेश है और मां, बहन, बेटियां सुरक्षित हैं। यही संदेश लेकर माता, बहनों के साथ संवाद करना है।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि विस्तारक बहनें अपने अनुभव और संगठनात्मक कौशल के साथ उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के विचार और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचें। डॉ. मेधा कुलकर्णी ने कहा कि महिला मोर्चा की बहनें संगठन की मजबूत कड़ी बनकर काम करेंगी। प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के संकल्प के साथ मातृशक्ति पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमार चौधरी ने कहा कि मातृशक्ति भाजपा की नीतियों, नेतृत्व और विकास के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा सरोज कुशवाहा ने कहा कि संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और मातृशक्ति का संकल्प आगामी चुनाव में भाजपा की विजय का मजबूत आधार बनेगा।