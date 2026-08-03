भाजपा नेता हूं गोली मार दूंगा, पहले दोस्त की पत्नी को छेड़छाड़ फिर धमकी, SSP दफ्तर के पास दबंगई

फ्रेंडशिप डे पर यूपी के दो शहरों से दोस्ती को कलंकित करने वाली दो घटनाएं सामने आईं। बरेली में दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ और धमकी का मामला सामने आया है। मैनपुरी में बीमा की राशि हड़पने के लिए दोस्त ने ही दोस्त का एक्सिडेंट कर दिया।

फ्रेंडशिप डे के दिन दोस्ती में दगाबाजी की दो घटनाएं यूपी के बरेली और मैनपुरी से सामने आई हैं। मैनपुरी में बीमा की राशि हड़पने के लिए दोस्त ने ही दोस्त का एक्सिडेंट कराया है। बरेली में दोस्त की पत्नी पर ही बुरी नजर रखी। विरोध किया तो लांछन लगाए। जब पुलिस से शिकायत की तो भाजपा नेता होने की बात कहते हुए गोली मारने की धमकी दी।

बरेली में मामला शहर के कोतवाली क्षेत्र का है। इज्जत नगर निवासी विवाहिता के मुताबिक उसकी शादी सन 2010 में हुई थी। पति का दोस्त सुर्खा बानखाना निवासी शिवम उस पर बुरी नियत रखता था। आए दिन छेड़छाड़ करता था। जब विवाहिता ने विरोध शुरू किया तो उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। उसके बारे में अश्लील बातें परिवार और आसपास फैलाना शुरू कर दिया। विवाहिता के संबंध उसके नंदोई से बताने लगा। यह भी कहा कि विवाहिता की बेटी उसके और नंदोई के संबंधों का नतीजा है।

विवाहिता ने बताया कि इसे लेकर वह पुलिस के पास पहुंची और शिकायत की। इस पर शिवम ने उसे एसएसपी ऑफिस के पास रोक लिया और धमकी दी कि मैं भाजपा का नेता हूं ज्यादा शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बीमे की राशि के लिए दोस्त ने ही कराया दोस्त का एक्सीडेंट उधर, मैनपुरी में फ्रेंडशिप डे के ही दिन ऐसे दोस्त की दगाबाजी सामने आई, जिसने बीमे की राशि के लिए दोस्त की हादसे के जरिए हत्या करा दी। बिछवां थाना पुलिस ने युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ग्राम शाहपुर निवासी युवक का शव 27 जुलाई को बाबा लालपुरी मार्ग पर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला था। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने एक आरोपी को नगला कांकन के पास से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। थानाध्यक्ष आशीष दुबे ने बताया कि शाहपुर निवासी संगीता पत्नी सुखवीर ने आदित्य कुमार, विवेक कुमार राशन डीलर व ललित कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी आदित्य ने बताया कि सुखवीर उसके छोटे भाई गुरुदेव का साढ़ू था। दोनों में दोस्ती थी। 2 साल वर्ष पूर्व सुखवीर ने 1.4 लाख रुपये की एक केसीसी कराई थी। वह रुपया आदित्य ने ले लिया। सुखबीर आए दिन उससे 1.4 लाख का तगादा करता था।

इसी बीच उसने अपने दोस्त सुखवीर का एक बीमा करा दिया। उसे पता था कि बीमा की दोगुनी रकम उसके परिजनों को मिल जाएगी और उसकी केसीसी भी चली जाएगी। उसने अपने एक दोस्त ललित कुमार पुत्र मुकेश निवासी बहादुरपुर थाना सिरसागंज फिरोजाबाद से उसे ठिकाने लगाने के लिए बात की।