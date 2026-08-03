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भाजपा नेता हूं गोली मार दूंगा, पहले दोस्त की पत्नी को छेड़छाड़ फिर धमकी, SSP दफ्तर के पास दबंगई

By Yogesh Yadav
बरेली। मुख्य संवाददाता
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फ्रेंडशिप डे पर यूपी के दो शहरों से दोस्ती को कलंकित करने वाली दो घटनाएं सामने आईं। बरेली में दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ और धमकी का मामला सामने आया है। मैनपुरी में बीमा की राशि हड़पने के लिए दोस्त ने ही दोस्त का एक्सिडेंट कर दिया।

Molestation of friend wife
बरेली में दोस्त की पत्नी से ही छेड़छाड़ के बाद धमकी दी गई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

फ्रेंडशिप डे के दिन दोस्ती में दगाबाजी की दो घटनाएं यूपी के बरेली और मैनपुरी से सामने आई हैं। मैनपुरी में बीमा की राशि हड़पने के लिए दोस्त ने ही दोस्त का एक्सिडेंट कराया है। बरेली में दोस्त की पत्नी पर ही बुरी नजर रखी। विरोध किया तो लांछन लगाए। जब पुलिस से शिकायत की तो भाजपा नेता होने की बात कहते हुए गोली मारने की धमकी दी।

बरेली में मामला शहर के कोतवाली क्षेत्र का है। इज्जत नगर निवासी विवाहिता के मुताबिक उसकी शादी सन 2010 में हुई थी। पति का दोस्त सुर्खा बानखाना निवासी शिवम उस पर बुरी नियत रखता था। आए दिन छेड़छाड़ करता था। जब विवाहिता ने विरोध शुरू किया तो उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। उसके बारे में अश्लील बातें परिवार और आसपास फैलाना शुरू कर दिया। विवाहिता के संबंध उसके नंदोई से बताने लगा। यह भी कहा कि विवाहिता की बेटी उसके और नंदोई के संबंधों का नतीजा है।

विवाहिता ने बताया कि इसे लेकर वह पुलिस के पास पहुंची और शिकायत की। इस पर शिवम ने उसे एसएसपी ऑफिस के पास रोक लिया और धमकी दी कि मैं भाजपा का नेता हूं ज्यादा शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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बीमे की राशि के लिए दोस्त ने ही कराया दोस्त का एक्सीडेंट

उधर, मैनपुरी में फ्रेंडशिप डे के ही दिन ऐसे दोस्त की दगाबाजी सामने आई, जिसने बीमे की राशि के लिए दोस्त की हादसे के जरिए हत्या करा दी। बिछवां थाना पुलिस ने युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ग्राम शाहपुर निवासी युवक का शव 27 जुलाई को बाबा लालपुरी मार्ग पर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला था। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने एक आरोपी को नगला कांकन के पास से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। थानाध्यक्ष आशीष दुबे ने बताया कि शाहपुर निवासी संगीता पत्नी सुखवीर ने आदित्य कुमार, विवेक कुमार राशन डीलर व ललित कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी आदित्य ने बताया कि सुखवीर उसके छोटे भाई गुरुदेव का साढ़ू था। दोनों में दोस्ती थी। 2 साल वर्ष पूर्व सुखवीर ने 1.4 लाख रुपये की एक केसीसी कराई थी। वह रुपया आदित्य ने ले लिया। सुखबीर आए दिन उससे 1.4 लाख का तगादा करता था।

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इसी बीच उसने अपने दोस्त सुखवीर का एक बीमा करा दिया। उसे पता था कि बीमा की दोगुनी रकम उसके परिजनों को मिल जाएगी और उसकी केसीसी भी चली जाएगी। उसने अपने एक दोस्त ललित कुमार पुत्र मुकेश निवासी बहादुरपुर थाना सिरसागंज फिरोजाबाद से उसे ठिकाने लगाने के लिए बात की।

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ललित ने अमन उर्फ अमरेंद्र पुत्र महेंद्र पाल निवासी आदर्श नगर थाना भोगांव से बात कर ली। 26 जुलाई को उसने योजनाबद्ध तरीके से सुखवीर को बुलाकर शराब पिलाई। इसके बाद उसे ललित के साथ स्कूटी पर छोड़ने के लिए भेजा। सुखवीर को रास्ते में उतार दिया और अमन को इशारा कर एक्सीडेंट करा दिया। वो और ललित दोनों उसे देखने भी गए थे कि वह मरा है या जिंदा। इसके बाद शव को सड़क से नीचे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आदित्य को जेल भेज दिया है। वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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