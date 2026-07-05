जमीनी हकीकत की थाह ले रहे नितिन नवीन, वर्कर्स को किया सतर्क; चुनाव से पहले BJP का आत्ममंथन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार यूपी के दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। वह अगले साल यानी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत की थाह ले रहे हैं। नितिन नवीन आज दोनों डिप्टी CM और NDA के नेताओं संग बैठक करेंगे। उन्होंने वर्कर्स को पिछली खामियों से सतर्क किया है।
UP Politics : भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दो दिवसीय लखनऊ प्रवास पर पहुंचे नितिन नवीन यूपी की जमीनी हकीकत की थाह ले रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अपनी मैराथन बैठकों के जरिये चुनावी शंखनाद कर दिया। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को भी दिन भर उनकी यूपी के बड़े नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें होनी हैं। वह दोनों डिप्टी सीएम और एनडीए के नेताओं संग बैठक करने के साथ ही 2027 के रण में जुटने वाले शक्ति संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में उन सभी खामियों को दूर करने की नसीहत दी, जिनसे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ था। नितिन नवीन ने शनिवार को उन्हीं खामियों को दूर करके 2027 में जीत की नई इबारत लिखने का मंत्र संगठन और जनप्रतिनिधियों को दिया है।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसदों-विधायकों और सांसद प्रत्याशियों और संगठन में खींचतान का माहौल था। अन्य मसलों के साथ ही यह भी पार्टी को हुए नुकसान की बड़ी वजह थी। सहयोगियों के साथ वर्ष 2019 में 64 सीटें जीतने वाली भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट गई जबकि एनडीए का कुल आंकड़ा 36 तक पहुंच सका था।
लिहाजा, अगले साल हाने वाले चुनाव के मुहाने पर खड़ी भगवा पार्टी को नितिन नवीन ने इनसे दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन को अभी से चुनावी मोड में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। नितिन ने कहा भी कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के पक्ष में माहौल है और पार्टी जीत की हैट्रिक भी लगाएगी। हालांकि, इसके लिए हमें हर तरह की गुटबाजी से दूर रहकर पार्टी को ही सर्वोपरि मानकर काम करना होगा। उन्होंने संगठन को मुस्तैद रहने और विधायकों व सांसदों को सांगठनिक कामों के लिए आगे आने की बात कहकर यह भी संदेश दिया है कि चुनाव संगठन ही लड़ेगा और उम्मीदवार उसका चेहरा होंगे।
मोदी-योगी की जोड़ी वोटरों तक पहुंच का आधार होगी
दिन भर अलग-अलग बैठकों में नितिन नवीन ने डबल इंजन सरकार के कामकाज को घर-घर तक पहुंचाने का संदेश दिया। यह बात उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से भी कही और सांसदों-विधायकों को भी यही निर्देश दिए। इससे साफ है कि पार्टी वोटरों तक केंद्र व सरकारों की जनकल्याणकारी नीति के बूते अपनी पहुंच बनाएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह पार्टी की अपने लाभार्थी वोटरों तक पहुंच की नीति है। वह चुनाव में एक बार फिर अपने लाभार्थी वोटरों का दरवाजा खटखटाएगी ताकि वे उसे एक बार फिर वोट दें। बीते वर्षों में यह अलग वोटर तबका बना है, जिसके वोटों का लाभ भाजपा को मिलता रहा है।
अपने एजेंडे पर टिके रहने का मंत्र दिया
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन और जनप्रतिनिधियों को पार्टी के ही एजेंडे पर टिके रहने का भी मंत्र दिया है। उन्होंने जिस तरह से यूजीसी और राममंदिर में चंदे की रकम में हेरफेर का जिक्र करके पार्टी को इस मसले पर साफ किया, वह इसी कवायद का हिस्सा है। उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि विपक्ष के लिए राम मंदिर मुद्दा है जबकि हमारे लिए आस्था का केंद्र। यही नहीं, यूजीसी मसले पर भी उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों को पार्टी के साथ ही लामबंद रहने की अपील की, न कि अलग-अलग गुटों में बंटने की। उन्होंने कहा भी कि मतभेद के बजाय पार्टी की नीतियों के ही साथ रहें।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें