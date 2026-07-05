जमीनी हकीकत की थाह ले रहे नितिन नवीन, वर्कर्स को किया सतर्क; चुनाव से पहले BJP का आत्ममंथन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार यूपी के दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। वह अगले साल यानी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत की थाह ले रहे हैं। नितिन नवीन आज दोनों डिप्टी CM और NDA के नेताओं संग बैठक करेंगे। उन्होंने वर्कर्स को पिछली खामियों से सतर्क किया है।

UP Politics : भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दो दिवसीय लखनऊ प्रवास पर पहुंचे नितिन नवीन यूपी की जमीनी हकीकत की थाह ले रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अपनी मैराथन बैठकों के जरिये चुनावी शंखनाद कर दिया। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को भी दिन भर उनकी यूपी के बड़े नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें होनी हैं। वह दोनों डिप्टी सीएम और एनडीए के नेताओं संग बैठक करने के साथ ही 2027 के रण में जुटने वाले शक्ति संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में उन सभी खामियों को दूर करने की नसीहत दी, जिनसे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ था। नितिन नवीन ने शनिवार को उन्हीं खामियों को दूर करके 2027 में जीत की नई इबारत लिखने का मंत्र संगठन और जनप्रतिनिधियों को दिया है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसदों-विधायकों और सांसद प्रत्याशियों और संगठन में खींचतान का माहौल था। अन्य मसलों के साथ ही यह भी पार्टी को हुए नुकसान की बड़ी वजह थी। सहयोगियों के साथ वर्ष 2019 में 64 सीटें जीतने वाली भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट गई जबकि एनडीए का कुल आंकड़ा 36 तक पहुंच सका था।

लिहाजा, अगले साल हाने वाले चुनाव के मुहाने पर खड़ी भगवा पार्टी को नितिन नवीन ने इनसे दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन को अभी से चुनावी मोड में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। नितिन ने कहा भी कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के पक्ष में माहौल है और पार्टी जीत की हैट्रिक भी लगाएगी। हालांकि, इसके लिए हमें हर तरह की गुटबाजी से दूर रहकर पार्टी को ही सर्वोपरि मानकर काम करना होगा। उन्होंने संगठन को मुस्तैद रहने और विधायकों व सांसदों को सांगठनिक कामों के लिए आगे आने की बात कहकर यह भी संदेश दिया है कि चुनाव संगठन ही लड़ेगा और उम्मीदवार उसका चेहरा होंगे।

मोदी-योगी की जोड़ी वोटरों तक पहुंच का आधार होगी दिन भर अलग-अलग बैठकों में नितिन नवीन ने डबल इंजन सरकार के कामकाज को घर-घर तक पहुंचाने का संदेश दिया। यह बात उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से भी कही और सांसदों-विधायकों को भी यही निर्देश दिए। इससे साफ है कि पार्टी वोटरों तक केंद्र व सरकारों की जनकल्याणकारी नीति के बूते अपनी पहुंच बनाएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह पार्टी की अपने लाभार्थी वोटरों तक पहुंच की नीति है। वह चुनाव में एक बार फिर अपने लाभार्थी वोटरों का दरवाजा खटखटाएगी ताकि वे उसे एक बार फिर वोट दें। बीते वर्षों में यह अलग वोटर तबका बना है, जिसके वोटों का लाभ भाजपा को मिलता रहा है।